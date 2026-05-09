Новые подробности выбора тренера сборной: что помешало назначению Маркевича

Сборная Украины ищет нового главного тренера после увольнения Сергея Реброва. Наиболее обсуждаемым кандидатом был Мирон Маркевич.

Однако недавно стало известно, что Маркевич не возглавит команду, новым тренером сборной станет итальянец Андреа Мальдера. Журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ВЗбірна" поделился новыми деталями относительно переговоров УАФ с Маркевичем.

Что известно о разговоре УАФ с Маркевичем?

По словам инсайдера, несмотря на активное обсуждение кандидатуры опытного специалиста в медиапространстве, официальных шагов со стороны УАФ не было.

Меня удивляет, что вокруг Маркевича было так много разговоров. Из того, что я знаю, ему никто даже не звонил из руководства,

– отметил журналист.

Спиваковский отметил, что ключевые лица, которые отвечали за выбор тренера, вообще не рассматривали этот вариант как приоритетный.

Двое ключевых людей, которые принимали решение, не воспринимали эту кандидатуру серьезно,

– подытожил Спиваковский.

Какова реакция на возможное назначение Мальдеры?

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов в интервью для 24 Канала отметил, что Андреа Мальдера имеет большой опыт работы в Милане и Италии, а также сотрудничал с Андреем Шевченко и Роберто Де Дзерби.

У него уже есть база, осталось лишь проявить собственную самостоятельность. Я почти на 100% уверен, что у него все получится,

– добавил он.

Другой бывший игрок сборной, Евгений Левченко, рассказал, что Мальдера уже работал в Украине, хорошо понимает местные реалии и знает, чего можно требовать от игроков. Он имеет налаженные коммуникационные связи и прямой контакт с Шевченко.

В то же время Левченко отметил, что вопрос, справится ли он именно с ролью главного тренера, остается открытым.

Кто такой Андреа Мальдера?