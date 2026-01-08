"Неудивительно, что он не видит поля": тренер Тоттенхэма попал в скандал из-за стакана кофе
- Тренер Тоттенхэма Томас Франк попал под критику за использование стакана с логотипом Арсенала во время матча с Борнмутом.
- Франк объяснил, что не заметил символику на стакане, и впоследствии защищался от претензий прессы, тогда как его команда показывает неутешительные результаты в АПЛ.
Болельщики Тоттенхэма имеют двойной повод критиковать тренера своего клуба Томаса Франка. Тот не только проиграл в АПЛ Борнмуту со счетом 2:3, но и использовал символику наиболее принципиального соперника "шпор".
Наставник умудрился под прицелом камер и фотообъектов с улыбкой на лице попивать кофе из стаканчика, на которой четко было видно эмблему лондонского Арсенала. Франку впоследствии пришлось оправдываться на пресс-конференции, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.
Смотрите также Тоттенхэм и МЮ положили глаз на звезду сборной Украины: оценка эксперта относительно возможного трансфера
Где Франк взял стаканчик с логотипом Арсенала?
Именно "канониры" были предыдущим соперником Борнмута на "Виталити Стэдиум" в минувшую субботу. Очевидно, они забыли забрать некоторые свои вещи.
По словам Франка, одноразовые стаканы были в гостевой раздевалке, и он просто попросил кого-то из персонала налить ему эспрессо.
Как отреагировали фаны Тоттенхэма?
Соцсети клуба и личные страницы Франка буквально забросали гневными комментариями и требованиями немедленно избавиться от невнимательного тренера. Не сдержались даже бывшие футболисты "шпор".
Неудивительно, что он не видит, что происходит на поле, если не может даже разглядеть, что на его стаканчике,
– уничтожил коуча в сети X Джейми Охара.
Что сказал Франк о скандале с кофе?
Тренер объяснил, что просто не заметил на стаканчике эмблему клуба, который является заклятым врагом нынешней команды коуча. От оправданий он в конце концов перешел к выпадам в адрес прессы.
Знаете, учитывая то, что мы не выигрываем 100% матчей, с моей стороны было бы невероятной глупостью сознательно взять в руки что-то с Арсеналом. Печально, что нам приходится обсуждать такие вещи. Видимо, мы и вправду идем неправильным путем, если вас беспокоит, что я пью из неправильного стакана,
– заявил Франк.
Как дела у Франка в Тоттенхэме?
По данным портала Flashscore, "шпоры" совсем не впечатляют результатами в этом сезоне: в последних шести матчах АПЛ они одержали лишь одну победу и потерпели три поражения. 14-е место в турнирной таблице – это совсем не та позиция, которую надеялись видеть боссы лондонцев, меняя триумфатора Лиги Европы Анже Постекоглу на Франка.
Поэтому закономерными выглядят слухи о том, что уже в ближайшее время датчанин останется без работы. Football365 пишет, что в клубе собрали срочное совещание относительно будущего коуча и могут уволить его уже сегодня, 8 января.