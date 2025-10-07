Егор Ярмолюк уже третий сезон играет в Английской Премьер-лиге. Он является стабильным игроком основного состава Брентфорда и сейчас имеет интерес от более именитых клубов.

Длительное время за прогрессом украинского полузащитника следят Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Накануне на игрока появился еще один претендент, сообщает 24 Канал со ссылкой на teamTALK.

Готов ли Брентфорд отпустить Ярмолюка?

Конкуренцию финалистам Лиги Европы-2024/2025 готов составить Челси. "Синие" хотят усилить свою полузащиту и обратили внимание на футболиста сборной Украины.

Брентфорд знает об интересе к 21-летнему игроку. Однако "пчелы" не хотят продавать Егора в зимнее трансферное окно и планируют оставить его до следующего лета.

Тогда лондонский клуб будет готов рассматривать предложения о продаже своего игрока. Руководство Брентфорда пока оценивает Ярмолюка в 30 миллионов фунтов стерлингов и именно за эту сумму он будет доступен для трансфера.

К слову. В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины провел девять матчей на клубном уровне. В них он отдал одну результативную передачу, которая стала дебютной для Егора в Английской Премьер-лиге.

Напомним, что Егор Ярмолюк попал в заявку национальной команды Украины, которую опубликовала УАФ, на матчи отбора к ЧМ-2026. "Сине-желтые" сыграют 10 и 13 октября против Исландии и Азербайджана соответственно.

Что известно о карьере Ярмолюка?