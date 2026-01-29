Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Бороться до конца": Трубин посвятил Украине свой гол в ворота Реала
29 января, 12:15
2

"Бороться до конца": Трубин посвятил Украине свой гол в ворота Реала

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Анатолий Трубин стал героем матча против Реала, забив решающий гол на 98-й минуте, что вывел Бенфику в 1/16 финала Лиги чемпионов.
  • Трубин присоединился к Бенфике летом 2023 года, стал основным голкипером, и регулярно попадает в топ-рейтинги по количеству матчей без пропущенных голов.

Анатолий Трубин стал героем встречи с мадридским Реалом. Украинский голкипер забил решающий гол головой на 98-й минуте, который вывел Бенфику в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Вратарь в своем инстаграме прокомментировал невероятную победу своего клуба в Лиге чемпионов. Лиссабонская команда одолела Реал со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира.

Смотрите также Вратарь сборной Украины Трубин забил Реалу в Лиге чемпионов и вывел Бенфику в плей-офф

Что сказал Трубин после игры?

24-летний вратарь из Донецка посвятил свой гол Украине и оставил символический месседж, что следует бороться до конца.

– Это для Украины. Для тех, кто знает, как бороться до конца, – написал Анатолий.

Как развивается карьера голкипера в Бенфике?

Воспитанник донецкого Шахтера присоединился к Бенфике летом 2023 года и сразу стал основным голкипером португальского клуба.

В сезоне 2025/26 Трубин стабильно защищает ворота Бенфики. В нынешней Лиге чемпионов, как говорится на сайте УЕФА, он провел 8 матчей и отыграл полные 630 минут перед поединком с Реалом.

В португальском чемпионате Трубин также является регулярным игроком стартового состава и имеет более 30 выступлений в сезоне во всех соревнованиях. Украинец регулярно попадает в топ-рейтинги Европы по количеству матчей без пропущенных голов.

Турнирный путь Бенфики

  • После этой победы Бенфика вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где продолжит борьбу за трофей. Следующие матчи станут решающими в еврокубковой кампании португальской команды.
  • На этапе Лиги команда заняла 24 место – последнюю спасительную позицию, которая позволяла выйти в 1/16 соревнований.
  • Следующий соперник Бенфики определится 30 января во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА. 
     