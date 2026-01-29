"Боротися до кінця": Трубін присвятив Україні свій гол у ворота Реала
- Анатолій Трубін став героєм матчу проти Реалу, забивши вирішальний гол на 98-й хвилині, що вивів Бенфіку в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.
- Трубін приєднався до Бенфіки влітку 2023 року, став основним голкіпером, і регулярно потрапляє у топ-рейтинги за кількістю матчів без пропущених голів.
Анатолій Трубін став героєм зустрічі з мадридським Реалом. Український голкіпер забив вирішальний гол головою на 98-й хвилині, який вивів Бенфіку в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.
Воротар у своєму інстаграмі прокоментував неймовірну перемогу свого клубу у Лізі чемпіонів. Лісабонська команда здолала Реал з рахунком 4:2 та вийшла у плей-оф турніру.
Що сказав Трубін після гри?
24-річний воротар з Донецька присвятив свій гол Україні та залишив символічний меседж, що слід боротися до кінця.
– Це для України. Для тих, хто знає, як боротися до кінця, – написав Анатолій.
Як розвивається кар'єра голкіпера у Бенфіці?
Вихованець донецького Шахтаря приєднався до Бенфіки влітку 2023 року та одразу став основним голкіпером португальського клубу.
У сезоні 2025/26 Трубін стабільно захищає ворота Бенфіки. У цьогорічній Лізі чемпіонів, як йдеться на сайті УЄФА, він провів 8 матчів і відіграв повні 630 хвилин перед поєдинком із Реалом.
У португальському чемпіонаті Трубін також є регулярним гравцем стартового складу та має понад 30 виступів у сезоні у всіх змаганнях. Українець регулярно потрапляє у топ-рейтинги Європи за кількістю матчів без пропущених голів.
Турнірний шлях Бенфіки
- Після цієї перемоги Бенфіка вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів, де продовжить боротьбу за трофей. Наступні матчі стануть вирішальними в єврокубковій кампанії португальської команди.
- На етапі Ліги команда посіла 24 місце – останню рятівну позицію, яка дозволяла вийти в 1/16 змагань.
- Наступний суперник Бенфіки визначиться 30 січня під час жеребкування у штаб-квартирі УЄФА.