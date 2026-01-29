"Боротися до кінця": Трубін присвятив Україні свій гол у ворота Реала

Анатолій Трубін став героєм зустрічі з мадридським Реалом. Український голкіпер забив вирішальний гол головою на 98-й хвилині, який вивів Бенфіку в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Воротар у своєму інстаграмі прокоментував неймовірну перемогу свого клубу у Лізі чемпіонів. Лісабонська команда здолала Реал з рахунком 4:2 та вийшла у плей-оф турніру.

Що сказав Трубін після гри?

24-річний воротар з Донецька присвятив свій гол Україні та залишив символічний меседж, що слід боротися до кінця.

– Це для України. Для тих, хто знає, як боротися до кінця, – написав Анатолій.

Як розвивається кар'єра голкіпера у Бенфіці?

Вихованець донецького Шахтаря приєднався до Бенфіки влітку 2023 року та одразу став основним голкіпером португальського клубу.

У сезоні 2025/26 Трубін стабільно захищає ворота Бенфіки. У цьогорічній Лізі чемпіонів, як йдеться на сайті УЄФА, він провів 8 матчів і відіграв повні 630 хвилин перед поєдинком із Реалом.

У португальському чемпіонаті Трубін також є регулярним гравцем стартового складу та має понад 30 виступів у сезоні у всіх змаганнях. Українець регулярно потрапляє у топ-рейтинги Європи за кількістю матчів без пропущених голів.

Турнірний шлях Бенфіки