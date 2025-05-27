Анатолий Трубин может перебраться в АПЛ и заменить горе-вратаря за 50 миллионов

Украинский кипер привлек к себе внимание со стороны английских клубов. Одним из них является Манчестер Юнайтед, который разочаровался в Андре Онане.

Манчестер Юнайтед провалил сезон 2024-2025. Команда Рубена Аморима заняла аж 15 место в чемпионате Англии, а в Лиге Европы уступила в финале Тоттенхэму.

По теме Партнер Судакова по сборной Украины посоветовал лидера Шахтера своему клубу

Плюс один украинец в АПЛ

Одной из проблем манкунианцев называют вратарское звено. Камерунец Андре Онана часто допускал ошибки и не оправдывал возложенные на него надежды.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Jorge das Transferências, летом Юнайтед планирует продать камерунца. Фаворитом ему на замену называется Анатолий Трубин.

Голкипер Бенфики поразил своими выступлениями в Примейре и Лиге чемпионов, оформив в этом сезоне 19 клиншитов. Украинец имеет контракт с лиссабонским клубом до 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Читайте также Украинского футболиста признали лучшим вратарем месяца в европейском чемпионате

Напомним, что Анатолий является воспитанником Шахтера, за который выступал с 2020 по 2023 годы. Два года назад Трубин перебрался в Бенфику за 10 миллионов евро и уже выиграл с командой Кубок лиги. Кроме того, кипер имеет в своем активе 19 матчей за сборную Украины.