Праздновал с болбоем и потом извинялся: как Моуринью отреагировал на гол Трубина Реалу
- Моуринью отпраздновал гол Трубина, пробежав вдоль боковой линии и обняв мальчика-болбоя.
- На пресс-конференции Моуринью извинился перед тренером Реала, считая, что его празднование могло обидеть коллегу.
Спасительный гол украинца Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала на последних секундах матча Лиги чемпионов привел к взрыву эмоций на поле. Но и на скамейке запасных Бенфики происходили не менее интересные события.
Наставник лиссабонцев Жозе Моуринью собственноручно дал указание Трубину бежать в штрафную площадку соперника. А потом неистово радовался последствиям собственного решения, как видно из видео от Iconic Mourinho в сети X.
Как Моуринью праздновал гол Трубина?
"Особенный" выполнил свою фирменную пробежку вдоль боковой линии, поднимая руки вверх. А потом схватил в объятия мальчика-болбоя – возможно, того самого, который подал мяч перед исполнением штрафного, который в конце концов позволил Трубину забить головой.
Все свои эмоции Моуринью направил на трибуны – кричал кому-то на грани голоса, махая кулаками.
Празднование гола Анатолия Трубина тренером Жозе Моуринью – смотрите видео:
Почему Моуринью извинялся после матча?
На послематчевой пресс-конференции португалец неожиданно решил попросить прощения у своего визави, коуча Реала Альваро Арбелоа.
Как пишет Football.ua, Жозе заявил, что его празднование могло обидеть коллегу, поэтому ему обидно. Но, считает коуч, Арбелоа тоже является футбольным человеком и понимает, что в такие моменты невозможно не дать волю эмоциям.
Почему Моуринью так праздновал гол Трубина?
Первым голом в своей карьере голкипер Бенфики и сборной Украины вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.
Просто победы над Реалом "орлам" было недостаточно – нужно было преимущество в два мяча, чтобы обойти в турнирной таблице Марсель.
Гол Трубина претендует на звание лучшего в 8 туре Лиги чемпионов.