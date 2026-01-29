Наставник лісабонців Жозе Моурінью власноруч дав вказівку Трубіну бігти до штрафного майданчика суперника. А згодом несамовито радів наслідкам власного рішення, як видно з відео від Iconic Mourinho в мережі X.

Як Моурінью святкував гол Трубіна?

"Особливий" виконав свою фірмову пробіжку уздовж бокової лінії, здіймаючи руки догори. А потім схопив в обійми хлопчика-болбоя – можливо, того самого, який подав м'яч перед виконанням штрафного, який зрештою дозволив Трубіну забити головою.

Усі свої емоції Моурінью спрямував на трибуни – кричав комусь на межі голосу, махаючи кулаками.

Святкування голу Анатолія Трубіна тренером Жозе Моурінью – дивіться відео:

Чому Моурінью вибачався після матчу?

На післяматчевій пресконференції португалець несподівано вирішив попросити пробачення у свого візаві, коуча Реала Альваро Арбелоа.

Як пише Football.ua, Жозе заявив, що його святкування могло образити колегу, тож йому прикро. Але, вважає коуч, Арбелоа теж є футбольною людиною і розуміє, що в такі моменти неможливо не дати волю емоціям.

