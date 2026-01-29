Наставник лиссабонцев Жозе Моуринью собственноручно дал указание Трубину бежать в штрафную площадку соперника. А потом неистово радовался последствиям собственного решения, как видно из видео от Iconic Mourinho в сети X.

Как Моуринью праздновал гол Трубина?

"Особенный" выполнил свою фирменную пробежку вдоль боковой линии, поднимая руки вверх. А потом схватил в объятия мальчика-болбоя – возможно, того самого, который подал мяч перед исполнением штрафного, который в конце концов позволил Трубину забить головой.

Все свои эмоции Моуринью направил на трибуны – кричал кому-то на грани голоса, махая кулаками.

Празднование гола Анатолия Трубина тренером Жозе Моуринью – смотрите видео:

Почему Моуринью извинялся после матча?

На послематчевой пресс-конференции португалец неожиданно решил попросить прощения у своего визави, коуча Реала Альваро Арбелоа.

Как пишет Football.ua, Жозе заявил, что его празднование могло обидеть коллегу, поэтому ему обидно. Но, считает коуч, Арбелоа тоже является футбольным человеком и понимает, что в такие моменты невозможно не дать волю эмоциям.

Почему Моуринью так праздновал гол Трубина?