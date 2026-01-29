Фанат разбил телевизор ногой после гола Трубина в ворота Реала
- Анатолий Трубин забил гол на 90+8 минуте, что вывело Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов и выбило Марсель из турнира.
- Разъяренный фанат "провансальцев" разбил телевизор ногой после гола Трубина.
В среду, 28 января, состоялись поединки последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них Бенфика дома принимала Реал.
В этом противостоянии интрига держалась до последней секунды. Ведь на кону стояла путевка в раунд плей-офф, информирует 24 Канал.
Читайте также Сумасшедший момент, – Трубин прокомментировал свой эпохальный гол в ворота Реала в ЛЧ
Что произошло в конце матча Бенфика – Реал?
Все поединки этого тура начинались в одно время. Однако в игре "орлов" и "сливочных" было добавлено больше всего компенсированного времени.
На последних минутах все складывалось так, что решалась судьба сразу четырех команд. Бенфика побеждала 3:2 и этот результат выводил Марсель в 1/16 финала, а португальская команда вылетала из турнира.
Если бы Реал сравнял счет, то он выходил бы напрямую в 1/8 финала, а Манчестер Сити пришлось бы играть в 1/16 финала. Еще один гол "орлов" выводил их в плей-офф и оставлял за бортом "провансальцев".
Поэтому за этой игрой следили фанаты всех этих команд. Среди них был и болельщик Марселя, который очень переживал за своих любимцев.
Он стал свидетелем гола Анатолия Трубина, который забил на 90+8 минуте, придя в чужую штрафную площадь. Это означало вылет французов из турнира.
Увидев это взятие ворот, у фаната сдали нервы. Он был разгневан и ногой разбил свой телевизор сразу после забитого мяча в исполнении украинского голкипера.
Фанат разбил телевизор после гола Трубина: смотрите видео
К слову. Этот гол стал лишь седьмым для голкиперов в истории Лиги чемпионов. До этого только два вратаря забивали в самом престижном европейском турнире не с пенальти.
Отметим, что в 1/16 финала Лиги чемпионов Бенфика снова может сыграть против Реала – альтернативным вариантом является миланский Интер. Жеребьевка состоится 30 января.
Что известно о карьере Трубина в Бенфике?
Анатолий стал игроком "орлов" в августе 2023 года, перейдя из Шахтера за 10 миллионов евро.
В составе Бенфики провел уже 132 матча, в которых пропустил 127 мячей и 55 раз оставлял свои ворота "сухими". Гол в ворота Реала стал первым для украинца в карьере (данные Transfermarkt).
С лиссабонцами добыл два трофея – Суперкубок Португалии и Кубок лиги.
Следующая игра "орлов" состоится 1 февраля на выезде против Тонделы в чемпионате Португалии. Сейчас Бенфика занимает третье место в турнирной таблице Примейра-лиги.