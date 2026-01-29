Сумасшедший момент, – Трубин прокомментировал свой эпохальный гол в ворота Реала в ЛЧ
- Анатолий Трубин, вратарь Бенфики, забил решающий гол в матче против Реала, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.
- Это сделало Трубина пятым вратарем в истории турнира, забившим гол, и первым, чей мяч напрямую повлиял на выход команды в следующий этап.
В среду, 28 января, состоялись матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них Бенфика дома принимала Реал.
Главным героем встречи стал вратарь "орлов" Анатолий Трубин, который вывел свою команду в раунд плей-офф, забив гол на последних секундах поединка. После игры украинец поделился эмоциями от своего взятия ворот, информирует A Bola.
Что сказал Трубин о своем голе?
Его команда побеждала со счетом 3:2, однако этого было недостаточно. На тот момент уже все остальные матчи были завершены и португальцам нужна была победа с разницей в два мяча.
Их последним шансом стал штрафной удар. Анатолий вспомнил, как все произошло и что он почувствовал после своего удара головой, который без преувеличения стал историческим.
Я увидел, что все говорят мне подняться, поэтому пошел в штрафную площадку и не знаю... Не знаю, что сказать. Сумасшедший момент. Был похожий момент против Порту, я был близко. Теперь я это сделал. Не знаю, что сказать. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это впервые. Невероятно,
– сказал Трубин.
Гол Трубина в ворота Реала: смотрите видео
Отметим, что украинский вратарь вошел в историю Лиги чемпионов. Он стал лишь пятым вратарем, которому удалось отличиться забитым мячом в самом престижном еврокубковом турнире.
До этого подобное удавалось лишь Хансу-Йоргу Бутту (3 гола), Винсенту Эньеаме (1 гол), Ивану Проведелю (1 гол) и Синану Болату (1 гол). Только последние двое забивали гол с игры, однако никому раньше не удавалось благодаря этому выводить свою команду в плей-офф турнира.
Что известно о карьере Трубина?
Анатолий является воспитанником донецкого Шахтера, откуда и перешел в Бенфику в 2023 году.
По данным Transfermarkt, это был его 252-й матч в карьере на взрослом уровне. Он впервые отметился голом.
В его коллекции сейчас есть пять трофеев. Два из них он выиграл с "орлами" – Суперкубок Португалии и Кубок лиги.