Сумасшедший момент, – Трубин прокомментировал свой эпохальный гол в ворота Реала в ЛЧ

В среду, 28 января, состоялись матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них Бенфика дома принимала Реал.

Главным героем встречи стал вратарь "орлов" Анатолий Трубин, который вывел свою команду в раунд плей-офф, забив гол на последних секундах поединка. После игры украинец поделился эмоциями от своего взятия ворот, информирует A Bola.

Читайте также Футболист сборной Украины близок к переходу в клуб из топового чемпионата Европы

Что сказал Трубин о своем голе?

Его команда побеждала со счетом 3:2, однако этого было недостаточно. На тот момент уже все остальные матчи были завершены и португальцам нужна была победа с разницей в два мяча.

Их последним шансом стал штрафной удар. Анатолий вспомнил, как все произошло и что он почувствовал после своего удара головой, который без преувеличения стал историческим.

Я увидел, что все говорят мне подняться, поэтому пошел в штрафную площадку и не знаю... Не знаю, что сказать. Сумасшедший момент. Был похожий момент против Порту, я был близко. Теперь я это сделал. Не знаю, что сказать. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это впервые. Невероятно,

– сказал Трубин.

Гол Трубина в ворота Реала: смотрите видео

Отметим, что украинский вратарь вошел в историю Лиги чемпионов. Он стал лишь пятым вратарем, которому удалось отличиться забитым мячом в самом престижном еврокубковом турнире.

До этого подобное удавалось лишь Хансу-Йоргу Бутту (3 гола), Винсенту Эньеаме (1 гол), Ивану Проведелю (1 гол) и Синану Болату (1 гол). Только последние двое забивали гол с игры, однако никому раньше не удавалось благодаря этому выводить свою команду в плей-офф турнира.

Что известно о карьере Трубина?