Секрет бразильской феерии: Туран позвонил Неймару перед матчем с Бешикташем
- Шахтер победил Бешикташ со счетом 4:2 в квалификации Лиги Европы благодаря бразильским игрокам.
- Тренер Арда Туран попросил Неймара мотивировать молодых бразильцев Шахтера перед матчем, что повлияло на результат.
- Кевин, Алиссон и Эгиналдо отыграли решающую роль в победе, забив все голы для Шахтера.
Донецкий Шахтер одержал выездную победу над Бешикташем (4:2) в рамках квалификации Лиги Европы. Ключевую роль в победе "горняков" в Стамбуле сыграли бразильцы.
Перед матчем с Бешикташем главный тренер Шахтера Арда Туран позвонил своему бывшему одноклубнику Неймару. Этот разговор повлиял на итоговый результат поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Play Spor.
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Неймар – мотиватор бразильцев Шахтера
По информации источника, наставник "горняков" попросил Неймара пообщаться с тремя молодыми бразильцами: Кевином, Алиссоном и Эгиналдо. Форвард Сантоса должен был мотивировать своих соотечественников перед ответственным матчем в Стамбуле.
В итоге именно эти бразильцы сыграли решающую роль в поединке: Кевин оформил дубль, Алиссон забил гол и отдал два ассиста, а Эгиналдо тоже отметился забитым мячом.
Отметим, что Арда Туран и Неймар вместе играли в Барселоне. С того чосу бывшие одноклубники сохраняют дружеские отношения.
Справка. Неймар защищает цвета Сантоса. Бразилец присоединился к родному клубу в начале 2025 года.
Благодаря выездной победе Шахтер будет увереннее чувствовать себя в домашнем поединке с Бешикташем. Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы состоится в следующий четверг, 31 июля.
Тренер "черных орлов" Оле-Гуннар Сульшер пообещал взять реванш во втором поединке противостояния с Шахтером.