Имеют свою команду дома: украинские футболисты-папы, которые воспитывают троих и более детей

Украинские футболисты не только феерируют на футбольных стадионах, но и в личной жизни. Очень часто украинские игроки становятся многодетными родителями, совмещая спортивную карьеру с родительскими заботами.

Сразу несколько известных действующих и бывших украинских футболистов являются многодетными отцами. Они строят свою собственную футбольную команду, информирует 24 Канал.

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Андрей Ярмоленко

Одним из таких футболистов-папаш является многолетний лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко. В 2013-м Андрей Николаевич и его жена Инна впервые стали родителями сыночка Ивана. Через два года их семья пополнилась еще одним сыном, которого назвали Даниилом.

Оба мальчика родились, когда Андрей выступал за киевлян. После чего семья футболиста вместе отправилась в Германию, Англию и ОАЭ, где Ярмоленко поиграл за Боруссию Дортмунд, Вест Хэм и Аль-Айн.

Когда ребята подросли у них родился младший братик Максим (25 октября 2020-го). Тогда правый вингер играл на "Туманном Альбионе" за "молотобойцев" (до июля 2022-го). Летом 2023-го Андрей вернулся в киевское Динамо.

Семья Андрея Ярмоленко / Фото из профилей из инстаграма футболиста и его жены

Большая семья футболиста является настоящей поддержкой для Ярмоленко.

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Тарас Степаненко

Одной из самых веселых и громких семей в украинском футболе является семья экс-капитана донецкого Шахтера Тараса Степаненко. Бывший лидер "горняков" вместе со своей женой Маргаритой хорошо постарались, чтобы их семья пополнилась аж тремя сыновьями. У игрока подрастает замена и целая мини-команда.

Семья футболиста проживает в Испании, где ребята занимаются футболом и дзюдо. Зато Степаненко с февраля текущего 2025 года выступает за турецкий Эюпспор, с которым у него контракт до конца июня следующего 2026 года.

Приезд Тараса в семью вызывает положительные эмоции у сыновей футболиста. Зачастую футболист делает такой сюрприз для своих потомков, скрывая от них вместе с женой свой приезд. Когда семья воссоединяется, то в инстаграме Тараса и Маргариты можно увидеть немало веселого контента.

Семья Тараса Степаненко / Фото из профилей из инстаграма футболиста и его жены

Андрей Пятов

Бывший голкипер сборной Украины и Шахтера, а ныне тренер по подготовке вратарей в донецком клубе Андрея Пятов тоже является отцом четверых детей – Дарьи, Миланы, Майи, и Льва. Летом 2005-го футболист узаконил свои отношения с избранницей Юлией, которая и подарила ему этих прекрасных четырех отпрысков. Правда, 19-летний брак распался в 2024-м году.

Иск в суд на развод подала жена экс-голкипера, а в начале нового 2025-го Андрей и Юлия официально перестали быть мужем и женой.

Семья Андрея Пятова / Фото из профилей в инстаграме экс-футболиста и его экс-жены

Сергей Сидорчук

Еще одной такой многодетной является семья бывшего капитана киевского Динамо, а ныне полузащитника бельгийского Вестерло Сергея Сидорчука. Футболист в счастливом браке с женой Анной воспитывают аж четверо детей: дочь Киру, двойняшек Никиту и Николь, а также младшего сына Демьяна.

С сентября 2023-го года большая семья полузащитника живет в Бельгии, где продолжил карьеру Сергей после долгих 10 лет в Динамо. Именно в столичном клубе Сидорчук вырос из игрока второй команды до капитана киевлян (за Динамо провел 327 матчей).

Семья Сергея Сидорчука / Фото из инстаграма футболиста

Сергей Сидорчук имеет действующий контракт с бельгийским Вестерло до конца сезона-2025/2026.

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Андрей Шевченко

Также в этот список многодетных отцов входит нынешний президент УАФ Андрей Шевченко. Уже более 20 лет Шевченко состоит в браке с бывшей моделью Кристен Пазик. Супруги воспитывают четверо сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.

Если их старший сын учится в одном из самых престижных высших учебных заведений мира – Йельском университете, то их второй сын Кристиан пошел по стопам звездного отца. Недавно Кристиан Шевченко подписал контракт с английским Уотфордом.

Семья Андрея Шевченко / Фото из инстаграма Андрея Николаевича