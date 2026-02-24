Будет ли Мексика принимать чемпионат мира?

  • Мексика станет одной из трех стран-хозяек чемпионата мира-2026 вместе с США и Канадой. В стране должны пройти 13 встреч Мундиаля, в том числе и матч-открытие турнира.
  • Это уже третий Мундиаль в истории, когда Мексика выступает страной-хозяйкой после турниров в 1970 и 1986 годах. Игры должны принять стадионы в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.
  • К слову, свой первый матч на чемпионате мира сборная Украины может провести именно в Мексике. Монтеррей примет встречу между победителем плей-офф В зоны УЕФА и Тунисом.
  • Для попадания на ЧМ-2026 подопечным Реброва надо пройти Швецию, а также затем победить Польшу или Албанию. Игры пройдут 26 и 31 марта соответственно.