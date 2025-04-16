УЕФА отказала сборной Украины в минуте молчания: команды провели ее во время игры – видео

Во вторник, 15 апреля, сборная Украины по футзалу провела матч последнего тура в квалификации на Евро-2026. Соперником "сине-желтых" была Румыния.

Подопечные Александра Косенка еще до начала этого поединка гарантировали себе выход на континентальное первенство. Несмотря на это они подошли к игре ответственно и и одержали уверенную победу со счетом 3:1.

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Солидарность от соперника и позор УЕФА

Накануне этого матча позорную позицию продемонстрировала УЕФА. Ассоциация футзала Украины хотела начать его с минуты молчания в память о тех, кого в Вербное воскресенье убила Россия в Сумах, но получила отказ от организации.

Однако, по договоренности со сборной Румынии, футзалисты все же смогли почтить погибших. Все присутствующие на арене провели минуту молчания уже после стартового свистка.

Как команды почтили память погибших в Сумах: смотрите видео

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко после завершения игры поблагодарил соперников за понимание и демонстрацию солидарности с украинским народом, сообщает 24 Канал со ссылкой на АФУ.

Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не сомневаясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир. Очень ужасно то, что происходит. Поэтому поблагодарим еще раз румын, что они приняли в этом участие,

– сказал Косенко.

Справка. Сборная Украины по футзалу впервые в истории прошла отбор на чемпионат Европы, одержав все победы. Общий баланс голов за шесть матчей квалификации – 37:5.

Отметим, что Евро-2026 будут принимать Латвия и Литва. Турнир продлится с 18 января по 8 февраля.