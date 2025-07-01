Украинка зажигает на Уимблдоне: невероятная Ястремская сенсационно выбила вторую ракетку мира

Казалось, что именно Даяне Ястремской не повезло со жребием в первом круге травяного турнира Grand Slam. Впрочем украинка показала свой лучший теннис и оформила сенсацию.

На женском турнире Уимблдон-2025 завершились матчи первого круга. Внимание украинцев было приковано к последнему матчу, в котором выступала Даяна Ястремская, сообщает 24 Канал.

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Нефарт с сеткой

Уже на старте турнира одесситке не повезло со жребием. Даяна получила в соперники вторую ракетку мира Коко Гауфф, которая недавно торжествовала на Ролан Гаррос.

Впрочем, на травяном покрытии американка выглядит не так уверенно и в этом был шанс для Ястремской. Недавно третья ракетка Украины дошла до финала соревнования в Ноттингеме.

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) 2:0 (7:6 / 6:1)

В первом же сете Даяна начала играть на равных с Гауфф, а брейк в седьмом гейме позволил ей стать фавориткой противостояния. В конце концов Коко сделала брейк и довела дело до тай-брейка.

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Но там уже украинка взяла верх, выиграв аж четыре мяча на подаче соперницы. На этом Ястремская не остановилась и уже в первом же гейме следующего сета она оформила брейк.

Похоже, что после этого Гауфф окончательно разочаровалась в себе и выдала немало ошибок до конца матча. Ястремская же наоборот поймала кураж, отдав сопернице всего один гейм во втором сете.

Таким образом, Даяна сенсационно бьет одну из фавориток соревнования и выходит во второй круг Уимблдона. Там ее соперницей станет "нейтральная" россиянка Анастасия Захарова, которая занимает 95 место в рейтинге WTA.