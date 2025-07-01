Во вторник, 1 июля, в рамках первого круга Уимблдонского турнира состоялся матч между Юлией Стародубцевой и британкой Франческой Джонс. Соперница украинки занимает 122-ю строчку в рейтинге WTA, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Стародубцевой

Стартовую партию Стародубцева проиграла британке – 1:6. Украинка никак не могла поймать свою игру.

Второй сет начался с упорной борьбы, в которой никто не хотел уступать. После четырех геймов счет был равный – 2:2. Юлия сумела перехватить инициативу и закрыть сет – 6:3, сравняв счет в матче (1:1).

Британская теннисистка начала третий сет с выигранной подачи. Это был последний успех Франчески. Украинская теннисистка выиграла шесть подряд геймов и уверенно закрыла партию – 6:1.

Юлия Стародубцева – Франческа Джонс 2:1 (1:6, 6:3, 6:1)

Благодаря этой победе Стародубцева стала второй украинкой, которая пробилась во второй круг Уимблдонского турнира. Она повторила свой прошлогодний результат, который добыла в дебютном выступлении.

В следующем раунде соперницей украинки станет "нейтральная" россиянка Людмила Самсонова.

Напомним, что первой из украинок пробилась во второй круг Уимблдона Элина Свитолина. В стартовом матче она победила в двух сетах венгерку Анну Бондарь.