Главной сенсацией турнира стала их победа в 1/8 финала над пятикратными чемпионами мира – Бразилией (2:1) благодаря дублю Эрлинга Холанда. Также мир покорил вирусный флешмоб норвежских болельщиков "гребля викингов", сообщает 24 Канал.

Пара Уэйна Руни и Эрлинга Холанда

Болельщики синхронно имитировали греблю на стадионах Бостона и Нью-Джерси, на Таймс-сквер и даже в американском метро. Тренд стал настолько масштабным, что к нему присоединился парламент Норвегии прямо в сессионном зале.

Перед матчем против Бразилии легенда Манчестер Юнайтед Руни, работавший экспертом BBC на турнире, пообещал: если норвежцы выбьют "селесао", он повторит "греблю викингов" в лодке.

После финального свистка Голанд сразу напомнил англичанину о пари: "Уэйн, друг мой, Уэйн Руни… Жду, что ты отправишься на прогулку на веслах".

Руни подтвердил, что держит слово: "Возможно, придется сделать это на Гудзоне, когда мы будем в Нью-Йорке".

Обещание выполнено на Гудзоне

Оказавшись в Нью-Йорке, Руни вместе с бывшими футболистами Джо Гартом и Микой Ричардсом действительно сел в лодку. Они повторили знаменитую "греблю" посреди реки Гудзон, записав видеоответ для лидера сборной Норвегии: "Эрлинг, как и обещал, мы устраиваем нашу греблю на Гудзоне".

Возвращение героев в Осло

Сказка Норвегии завершилась в четвертьфинале. Команда в драматичной борьбе уступила Англии (1:2) лишь в дополнительное время после камбэка "трех львов".

Несмотря на вылет, на родине сборную встретили как триумфаторов. Более 100 тысяч болельщиков собрались у королевского дворца в Осло, где футболистов лично поздравил король Харальд V.