Теперь же нашу сборную ждет товарищеский матч в конце марта. В следующей игре команда Реброва сыграет против сборной Албании, сообщает 24 Канал.
Когда состоится матч Украина – Албания?
Игра будет номинально домашней для сборной Украины. Однако из-за военного положения "сине-желтые" не имеют возможности принимать оппонентов на своей территории.
Поэтому спарринг с албанцами состоится в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте. Матч начнется 31 марта в 21:45 по киевскому времени.
В Украине поединок будет показан вживую. Бесплатно его можно будет посмотреть на канале "Megogo Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях. Кроме этого, матч Украина – Албания онлайн будет доступен на ОТТ-платформе Megogo.
Отметим, что албанцы также не смогли получить результат в отборе на чемпионат мира. В полуфинале плей-офф подопечные Силвиньо уступили Польше (1:2).
Чего ждать от сборной Украины в 2026 году?
- Товарищеский матч против Албании завершит мартовский сбор "сине-желтых". Вероятно, эта игра станет последней для Сергея Реброва во главе сборной Украины.
- В июне наша команда, скорее всего, проведет несколько товарищеских игр, пока другие сборные будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там нашими соперниками по группе дивизиона В станут Венгрия, Северная Ирландия и Грузия. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.