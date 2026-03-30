Теперь же нашу сборную ждет товарищеский матч в конце марта. В следующей игре команда Реброва сыграет против сборной Албании, сообщает 24 Канал.

Когда состоится матч Украина – Албания?

Игра будет номинально домашней для сборной Украины. Однако из-за военного положения "сине-желтые" не имеют возможности принимать оппонентов на своей территории.

Поэтому спарринг с албанцами состоится в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте. Матч начнется 31 марта в 21:45 по киевскому времени.

В Украине поединок будет показан вживую. Бесплатно его можно будет посмотреть на канале "Megogo Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях. Кроме этого, матч Украина – Албания онлайн будет доступен на ОТТ-платформе Megogo.

Отметим, что албанцы также не смогли получить результат в отборе на чемпионат мира. В полуфинале плей-офф подопечные Силвиньо уступили Польше (1:2).

