Тепер же на нашу збірну чекає товариський матч наприкінці березня. У наступній грі команда Реброва зіграє проти збірної Албанії, повідомляє 24 Канал.
Коли відбудеться матч Україна – Албанія?
Гра буде номінально домашньою для збірної України. Проте через воєнний стан "синьо-жовті" не мають змоги приймати опонентів на своїй териорії.
Тому спаринг з албанцями відбудеться у іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте. Матч розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом.
В Україні поєдинок буде показаний наживо. Безкоштовно його можна буде переглянути на каналі "Megogo Спорт" в ефірі Т2 та кабельних мережах. Крім цього, матч Україна – Албанія онлайн буде доступний на ОТТ-платформі Megogo.
Зазначимо, що албанці також не змогли здобути результат у відборі на чемпіонат світу. У півфіналі плей-оф підопічні Сілвіньо поступились Польщі (1:2).
Чого чекати від збірної України у 2026 році?
- Товариський матч проти Албанії завершить березневий збір "синьо-жовтих". Ймовірно, ця гра стане останньою для Сергія Реброва на чолі збірної України.
- У червні наша команда, скоріш за все, проведе кілька товариських ігор, поки інші збірні готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там нашими суперниками по групі дивізіону В стануть Угорщина, Північна Ірландія та Грузія. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.