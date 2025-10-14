Болельщики выбрали "Льва матча" Украина – Азербайджан: кто получил награду
- Руслан Малиновский стал "Львом матча" в игре Украина – Азербайджан, получив 55% голосов.
- Сборная Украины имеет 7 очков в отборе на ЧМ-2026, а лидером группы является Франция с 10 зачетными баллами.
В понедельник, 13 октября, сборная Украины по футболу сыграла матч четвертого тура квалификации к чемпионату мира-2026. Соперником "сине-желтых" был Азербайджан.
Поединок состоялся в Кракове и закончился победой "сине-желтых" со счетом 2:1. В течение этой встречи фанаты традиционного определяли лучшего игрока, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Кто стал "Львом матча" Украина – Азербайджан?
Очевидными фаворитами на эту символическую награду были Руслан Малиновский и Алексей Гуцуляк, которые забили по голу и отдали друг другу результативную передачу. В конце концов приз достался полузащитнику итальянского Дженоа.
Его признали "Львом матча", отдав уроженцу Житомира 55% голосов. Эта награда стала второй подряд для Малиновского, который до этого в последний раз играл за национальную команду еще в сентябре 2024 года.
Руслан Малиновский был избран "Львом матча" / Фото УАФ
К слову. Для Руслана Малиновского это признание стало суммарно третьим в карьере. Чаще всего "Львом матча" признавали Михаила Мудрика – девять наград.
Отметим, что после поединка Малиновский в комментарии для Трибуны рассказал, как изменилась сборная за год, который он пропустил из-за травмы. Футболист заявил, что появилось немало новичков и подчеркнул, что в команде царит замечательная атмосфера.
Появились некоторые молодые ребята, которые получили первый вызов. Конечно, не хватает некоторых игроков – таких как Яремчук, Зубков, Зинченко, Цыганков, тех, кто был раньше. Я очень рад видеть всех – Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвиенка – с кем мы были в сборной много лет. У нас всегда была прекрасная атмосфера, и я знаю, что ребята выходят и отдаются на поле на 100%,
– сказал Руслан.
Также полузащитник высказался о шансах Украины квалифицироваться на чемпионат мира-2026 напрямую с первого места в своей отборочной группе.
"Знаете, спросите об этом у букмекеров. Я шучу, конечно. В футболе все реально, но сначала нужно готовиться к Франции, а уже потом будет следующий матч", – заявил Малиновский.
Напомним, что для Руслана Малиновского это был 68-й матч в составе сборной Украины. В них он забил десять голов и отдал девять ассистов.
Как сборная Украины выступает в отборе на ЧМ-2026?
- У группе D наша национальная команда набрала семь зачетных баллов после четырех туров.
- Лидером является сборная Франции (10 очков), а на третьем месте расположилась Исландия (4).
- Именно с этими сборными Украина сыграет в последних двух матчах отбора в ноябре, когда и будет определено, кто выйдет на ЧМ напрямую (первая строчка) и кто будет бороться в раунде плей-офф (вторая позиция).