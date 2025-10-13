В понедельник, 13 октября, сборная Украины по футболу сыграет против Азербайджана в рамках 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Следить за ходом поединка можно будет непосредственно в этой новости.

Номинально домашний матч против Азербайджана сборная Украины проведет в польском Кракове на стадионе "Краковия". Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Как Украина и Азербайджан сыграли в предыдущих матчах?

Отборочный турнир на чемпионат мира-2026 в группе Н стартовал в сентябре 2025 года. Сборная Украины неудачно начала цикл, потеряв пять очков в двух матчах.

Сначала подопечные Сергея Реброва уступили вице-чемпионам мира сборной Франции со счетом 0:2. Во втором поединке "сине-желтые" смогли привезти из Баку лишь одно очко после встречи с Азербайджаном – 1:1.

В октябре Украину ожидали два поединка: против Исландии и вторая с Азербайджаном. Встреча в Рейкьявике была определяющей для команды Реброва. В случае поражения украинцы могли потери шансы попасть на Мундиаль.

Футболисты сборной Украины проявили бойцовские качества и одержали важную победу со счетом 5:3. Благодаря этой победе "сине-желтые" поднялись на второе место в группе Н (данные УЕФА).

Азербайджан в трех матчах отбора набрал лишь одно очко – в матче с Украиной. В первом поединке "Милли" проиграли Исландии 0:5, а в Париже уступили французам – 0:3. После трех туров азербайджанцы занимают последнее четвертое место в группе Н.

Где смотреть матч Украина – Азербайджан?

За матчем сборной Украины футбольные болельщики могут следить на медиасервисе MEGOGO. Игра "сине-желтых" будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S.

Матч Украина – Азербайджан будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Игру будут комментировать Вадим Скичко и Владимир Зверов. За час до начала поединка в Кракове начнется аналитическая студия, ведущим которой будет Сергей Лукьяненко. Приглашенными гостями студии станут бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, которая будет доступна в этой новости. Болельщики смогут следить за главными событиями встречи, а также посмотреть видео голов и обзор встречи.

Онлайн-трансляция матча Украина – Азербайджан