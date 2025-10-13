У понеділок, 13 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Азербайджану у рамках 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Стежити за ходом поєдинку можна буде безпосередньо у цій новині.

Номінально домашній матч проти Азербайджану збірна України проведе у польському Кракові на стадіоні "Краковія". Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати України у відборі на ЧС-2026

Як Україна та Азербайджан зіграли у попередніх матчах?

Відбірковий турнір на чемпіонат світу-2026 у групі Н стартував у вересні 2025 року. Збірна України невдало розпочала цикл, втративши п'ять очок у двох матчах.

Спочатку підопічні Сергія Реброва поступилися віцечемпіонам світу збірній Франції з рахунком 0:2. У другому поєдинку "синьо-жовті" змогли привезти з Баку лише одне очко після зустрічі з Азербайджаном – 1:1.

У жовтні Україну очікували два поєдинки: проти Ісландії та друга з Азербайджаном. Зустріч у Рейк'явіку була визначальною для команди Реброва. У разі поразки українці могли втрати шанси потрапити на Мундіаль.

Футболісти збірної України проявили бійцівські якості та здобули важливу перемогу з рахунком 5:3. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" піднялися на друге місце у групі Н (дані УЄФА).

Азербайджан у трьох матчах відбору набрав лише одне очко – у матчі з Україною. У першому поєдинку "Міллі" програли Ісландії 0:5, а у Парижі поступилися французам – 0:3. Після трьох турів азербайджанці займають останнє четверте місце в групі Н.

Де дивитись матч Україна – Азербайджан?

За матчем збірної України футбольні вболівальники можуть стежити на медіасервісі MEGOGO. Гра "синьо-жовтих" буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S.

Матч Україна – Азербайджан буде доступний безкоштовно. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Гру коментуватимуть Вадим Скічко та Володимир Звєров. За годину до початку поєдинку у Кракові розпочнеться аналітична студія, ведучим якої буде Сергій Лук'яненко. Запрошеними гостями студії стануть колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, яка буде доступна у цій новині. Вболівальники зможуть слідкувати за головними подіями зустрічі, а також подивитися відео голів та огляд зустрічі.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Азербайджан