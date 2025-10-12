Неожиданные проблемы возникли у сборной Азербайджана перед поединком отбора на ЧМ-2026 с Украиной. Оказалось, что соперник "сине-желтых" прибыл в Польшу без своего багажа.

Сборная Азербайджана не смогла начать подготовку к матчу с Украиной по прибытии в Польшу. Все из-за багажа, который вовремя не доставили вместе с командой, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Пьотра Шленка.

Куда исчез багаж сборной Азербайджана?

По информации источника, первая тренировка сборной Азербайджана в Польше должна была состояться 11 октября. Однако из-за отсутствия вещей ее пришлось отменить.

Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как планировалось,

– сообщил журналист.

Неприятный инцидент случился из-за организационных моментов. Дело в том, что самолет, на котором сборная Азербайджана прибыла в Польшу, не имел возможности забрать все вещи.

Об этом сообщил азербайджанский журналист Джейхун Алиев в комментарии для sport.ua.

"Самолет, который совершал перелет из Парижа в Краков, был меньше того воздушного судна, на котором сборная Азербайджана прилетела в столицу Франции. Поэтому весь багаж вместить в самолет на Польшу не удалось. Та часть, которая осталась, была доставлена поздней ночью", – рассказал журналист.

Отметим, что 10 октября сборная Азербайджана встречалась в Париже с Францией. Лидер квартета Н одержал убедительную победу со счетом 3:0.

