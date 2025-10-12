Потеряли багаж: сборная Азербайджана попала впросак перед матчем с Украиной
- Сборная Азербайджана прибыла в Польшу без своего багажа, что помешало им начать тренировку перед матчем с Украиной.
- Проблема возникла из-за того, что самолет из Парижа в Краков не мог вместить весь багаж, который был доставлен позже.
Неожиданные проблемы возникли у сборной Азербайджана перед поединком отбора на ЧМ-2026 с Украиной. Оказалось, что соперник "сине-желтых" прибыл в Польшу без своего багажа.
Сборная Азербайджана не смогла начать подготовку к матчу с Украиной по прибытии в Польшу. Все из-за багажа, который вовремя не доставили вместе с командой, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Пьотра Шленка.
Куда исчез багаж сборной Азербайджана?
По информации источника, первая тренировка сборной Азербайджана в Польше должна была состояться 11 октября. Однако из-за отсутствия вещей ее пришлось отменить.
Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как планировалось,
– сообщил журналист.
Неприятный инцидент случился из-за организационных моментов. Дело в том, что самолет, на котором сборная Азербайджана прибыла в Польшу, не имел возможности забрать все вещи.
Об этом сообщил азербайджанский журналист Джейхун Алиев в комментарии для sport.ua.
"Самолет, который совершал перелет из Парижа в Краков, был меньше того воздушного судна, на котором сборная Азербайджана прилетела в столицу Франции. Поэтому весь багаж вместить в самолет на Польшу не удалось. Та часть, которая осталась, была доставлена поздней ночью", – рассказал журналист.
Отметим, что 10 октября сборная Азербайджана встречалась в Париже с Францией. Лидер квартета Н одержал убедительную победу со счетом 3:0.
Главное о матче Украина – Азербайджан
- Поединок 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026 Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Матч в Кракове на стадионе "Краковия" начнется в 21:45 по киевскому времени.
- Перед поединком лагерь сборной Украины покинул полузащитник Георгий Судаков. Игрок Бенфики травмировал плечо в матче с Исландией (5:3).
- В первом матче между Украиной и Азербайджаном была зафиксирована ничья – 1:1. В Баку голом отметился Судаков, но хозяева сравняли счет ударом с пенальти, который исполнил Эмин Махмудов.