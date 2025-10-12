Збірна Азербайджану не змогла розпочати підготовку до матчу з Україною після прибуття до Польщі. Все через багаж, який вчасно не доставили разом з командою, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Пьотра Шльонка.
Куди зник багаж збірної Азербайджану?
За інформацією джерела, перше тренування збірної Азербайджану у Польщі повинно було відбутися 11 жовтня. Однак через відсутність речей його довелося скасувати.
Речі збірної Азербайджану не прибули з ними рейсом до Польщі. Виникла велика плутанина, і азербайджанці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України, як планувалося,
– повідомив журналіст.
Неприємний інцидент трапився через організаційні моменти. Річ у тім, що літак, на якому збірна Азербайджану прибула до Польщі, не мав змоги забрати усі речі.
Про це повідомив азербайджанський журналіст Джейхун Алієв у коментарі для sport.ua.
"Літак, який здійснював переліт з Парижа до Кракова, був менше за те повітряне судно, на якому збірна Азербайджану прилетіла до столиці Франції. Тому весь багаж вмістити у літак на Польщу не вдалося. Та частина, яка залишилася, була доставлена пізньої ночі", – розповів журналіст.
Зазначимо, що 10 жовтня збірна Азербайджану зустрічалася у Парижі з Францією. Лідер квартету Н здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.
Головне про матч Україна – Азербайджан
Поєдинок 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026 Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Матч у Кракові на стадіоні "Краковія" розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Перед поєдинком табір збірної України залишив півзахисник Георгій Судаков. Гравець Бенфіки травмував плече у матчі з Ісландією (5:3).
У першому матчі між Україною та Азербайджаном була зафіксована нічия – 1:1. У Баку голом відзначився Судаков, але господарі зрівняли рахунок ударом з пенальті, який виконав Емін Махмудов.