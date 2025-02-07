Все из-за Реброва: Андрей Шевченко объяснил странный выбор стадиона для матча Украина – Бельгия

Президент УАФ прокомментировал решение сыграть номинально "домашнюю" игру с бельгийцами в Мурсии. Одной из причин было желание со стороны главного тренера.

Уже через полтора месяца сборная Украины проведет свои первые матчи в 2025 году. 20 и 23 марта "сине-желтые" будут играть в плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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Почему так далеко?

Из-за войны в Украине наша команда вынуждена проводить номинально "домашние" матчи за рубежом. Игру с Бельгией решили провести в испанском городе Мурсия.

Президент УАФ Андрей Шевченко объяснил такой странный выбор места для встречи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. По его словам, инициатором этого решения был главный тренер сборной Сергей Ребров.

Руководствовались тем, что у нас очень большая диаспора там. Очень много людей присутствуют в Испании. Разговаривая с главным тренером, его пожеланием было сыграть там. Он рассказал, что присутствие наших людей дает нам возможность провести там эту игру, чтобы наша диаспора и люди, живущих в Испании, могли прийти на матч,

– признался Шевченко.

Ряд СМИ сообщали, что Ребров недаром выбрал именно испанский город. Причиной является то, что он сам и его семья проживают в Марбелье, которая расположена относительно недалеко от Мурсии.

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"Домашняя" для Украины встреча пройдет 20 марта, тогда как ответный матч – 23-го числа в Генке. Победитель пары получит путевку в дивизион А Лиги наций на сезон 2026-2027, тогда как проигравшая команда,, выступит в лиге В.