Вже за півтора місяця збірна України проведе свої перші матчі у 2025 році. 20 та 23 березня "синьо-жовті" гратимуть в плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

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Чому так далеко?

Через війну в Україні наша команда вимушена проводити номінально "домашні" матчі закордоном. Гру з Бельгією вирішили провести в іспанському місті Мурсія.

Президент УАФ Андрій Шевченко пояснив такий дивний вибір місця для зустрічі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. За його словами, ініціатором цього рішення був головний тренер збірної Сергій Ребров.

Керувалися тим, що у нас дуже велика діаспора там. Дуже багато людей присутні в Іспанії. Розмовляючи з головним тренером, його побажанням було зіграти там. Він розповів, що присутність наших людей дає нам можливість провести там цю гру, щоб наша діаспора та люди, що мешкають в Іспанії, могли прийти на матч,

– зізнався Шевченко.

Ряд ЗМІ повідомляли, що Ребров недарма обрав саме іспанське місто. Причиною є те, що він сам і його сім'я проживають у Марбельї, яка розташована відносно недалеко від Мурсії.

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"Домашня" для України зустріч пройде 20 березня, тоді як матч-відповідь – 23-го числа в Генку. Переможець пари отримає путівку в дивізіон А Ліги націй на сезон 2026-2027, тоді як команда, що програла, виступить в лізі В.