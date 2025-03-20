Они будут бороться за место в дивизионе A на следующий сезон. Первый матч будет условно домашним для команды Сергея Реброва и состоится в испанской Мурсии.

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Прогноз от Федецкого

Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий. Он спрогнозировал ход событий игры и назвал счет, с которым она закончится, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

"Поскольку судьба противостояния будет решаться по результатам двух поединков, то в Мурсии соперники особо не будут рисковать, и все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1.

Считаю, что для украинской сборной это будет приемлемым итогом. Хотя, конечно, желательно, чтобы в Мурсии и в Генке наши обошлись без серьезных кадровых потерь", – сказал Федецкий.

К слову. Поединок Украина – Бельгия начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция и оперативно будут появляться видео с голами.

Отметим, что ответный матч состоится в Бельгии 23 марта. До этого команды лишь однажды встречались между собой – ничья 0:0 на Евро-2024.