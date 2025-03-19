Это будет лишь второе противостояние в истории Украины и Бельгии. Ранее эти национальные команды встречались на одном футбольном поле в рамках группового раунда Евро-2024. И игра закончилась нулевой ничьей, пишет 24 Канал.

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Второй матч в истории Украины и Бельгии

К сожалению, накануне матча "сине-желтые" понесли кадровую потерю в центре защиты. Из-за повреждения участие в мартовских матчах не примет Максим Таловеров. Центрбек английского Плимута уже покинул расположение национальной команды.

Вместо него Сергей Ребров из резервного списка довызвал защитника американского Остина Александра Сватка. Всего в заявку сине-желтой команды Сергей Станиславович включил 25 футболистов.

Важно! Первый матч Украина – Бельгия начнется 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

Кто покажет матч плей-офф Лиги наций

Украинские футбольные болельщики смогут посмотреть матч Украина – Бельгия в прямом эфире благодаря медиасервису MEGOGO. Матч покажут по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Просмотреть поединок на платформе MEGOGO можно в разделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", которое появится на сервисе в день матча.

20 марта в 20:30 стартует предматчевая студия, где ведущие и эксперты поделятся своими ожиданиями от игры. Комментаторами матча станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Стало известно, что на местных каналах Суспільного Мовлення матчи Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций не будут показывать.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка команды Сергея Реброва.