Официально: стал известен первый соперник сборной Украины после отставки Реброва

Сборная Украины по футболу провально стартовала в 2026 году. Команда под руководством Сергея Реброва не смогла выйти на чемпионат мира.

Теперь нашу сборную ждут только товарищеские матчи в июне. Уже стало официально известно о первом нашем оппоненте в спаррингах, сообщает Футбольная ассоциация Дании.

Когда и где сыграют Украина и Дания?

Известно, что 7 июня наша команда померяется силами с национальной сборной Дании. Встреча будет выездной для Украины и пройдет в городе Оденсе. Ранее о договоренности относительно игры с датчанами сообщал Владимир Звёров.

Есть серьезная вероятность, что на июньские спарринги одним из соперников сборной Украины будет Дания. Таким образом, нас ожидает возможный поединок на выезде. Дания является одной из сильнейших сборных, которая не вышла на чемпионат мира. И это шок, поскольку поколение у них классное,

– заявлял журналист.

Напомним, что Дания не смогла пройти раунд плей-офф европейской части отбора на ЧМ-2026. Скандинавы уверенно одолели Северную Македонию, но в финале проиграли Чехии в серии пенальти.

Как Украина играла против Дании?

За четыре дня до матча с Украиной Дания будет играть товарищескую игру против ДР Конго, которому удалось попасть на Мундиаль. Украина также не смогла преодолеть плей-офф, уступив в полуфинале Швеции (1:3).

За всю историю нашей сборной было три встречи против Дании. В апреле 2003 года "сине-желтые" минимально уступили в спарринге, но уже в отборе на ЧМ-2006 Украина взяла реванш.

Игра в Дании завершилась ничьей (1:1) с голами Йоргенсена и Гусина. А уже в Киеве подопечные Блохина минимально торжествовали благодаря точному удару от Воронина. В конце концов наша команда выиграла отборочную группу и попала на Мундиаль.

