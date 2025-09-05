Бывший президент Украины Виктор Янукович запомнился не только позорным управлением страны, а еще и рядом диких фейлов. Один из них произошел во время футбольного матча против сборной Франции.

Сборная Украины по футболу готовится к стартовому матчу квалификации на ЧМ-2026. Во Вроцлаве 5 сентября команда Сергея Реброва будет играть против сборной Франции, сообщает 24 Канал.

По теме Одна победа и разгром во время ливня на "Донбасс Арене": история матчей Украины против Франции

Что случилось с Януковичем?

Против действующих вице-чемпионов мира Украина сыграла уже аж 12 матчей, но имеет в своем активе лишь одну победу. Произошла она в 2013 году в рамках квалификации на чемпионат мира-2014.

"Сине-желтые" сошлись с командой Дидье Дешама в стыковых матчах после того, как заняли второе место в группе. Первая игра в Киеве подарила оптимизм. Команда Михаила Фоменко одержала уверенную победу со счетом 2:0.

Игра вызвала ажиотаж среди фанатов, которые заполнили НСК "Олимпийский". Также игру посетили и политические деятели того времени, в том числе и действующий тогда президент Украины Виктор Янукович.

Именно на той игре с будущим беглецом произошел один из самых забавных эпизодов. На 81-й минуте судья назначил пенальти в ворота гостей за фол на Романе Зозуле. Янукович так хотел подняться и порадоваться этому, но застрял в кресле и смог встать только с третьей попытки.

Как Янукович застрял в кресле на матче Украина – Франция: смотреть видео

На тот момент Украина уже выигрывала 1:0 благодаря голу того же Зозули. Впрочем французы давили и были близки к тому, чтобы лишить "сине-желтых" победы. Но точный удар Ярмоленко с пенальти окончательно склонил чашу весов в сторону нашей команды.

Помню присутствие Януковича. После матча он заходил в раздевалку, чтобы поздравить нас,

– вспоминает ту игру Александр Кучер.

К сожалению, хеппи-эндом все не завершилось. Через неделю сборная Украины проиграла на выезде 0:3 и осталась без путевки на Мундиаль. А еще через несколько дней в стране началась Революция Достоинства.

Справка. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция состоится на сайте 24 Канала. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Президент Украины тогда отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, чем вызвал массовые протесты по всей Украине. В конце концов Виктор Федорович решил бежать из страны, а Россия, воспользовавшись политическим кризисом, начала войну против нашего государства.

Читайте также Украина – Франция: как, во сколько и где посмотреть стартовый матч отбора на ЧМ-2026

Хочется верить, что на этот раз встреча с французами принесет нашей команде путевку на чемпионат мира. Для этого нашей команде надо занять место в топ-2 квартета с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Победитель группы напрямую попадет на Мундиаль, тогда как второе место сыграет в стыковых матчах. Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.