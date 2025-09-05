Уже 5 сентября сборная Украины проведет свой первый матч в квалификации на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" станет сборная Франции, сообщает 24 Канал.

По теме Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Где покажут игру?

Матч Украина – Франция онлайн будет показан на территории нашего государства. Официальным транслятором встреч отбора на чемпионат мира является платформа Megogo.

Посмотреть матч квалификации на ЧМ-2026 можно будет как в интернете, так и по телевидению. В первом случае прямая трансляция матча Украина – Франция будет доступна на OTT-платформе Megogo по одной из следующих подписок:

Оптимальная

Спорт

Максимальная

MEGOPACK N+S

Также смотреть матч Украина – Франция онлайн бесплатно можно будет на телеканале Megogo СПОРТ, который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч Украина – Франция начнется 5 сентября в 21:45 по киевскому времени. Его прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Эфир же начнется в 20:30.

Читайте также Украина – Франция: где купить и сколько стоят билеты на матч отбора на ЧМ-2026

Ведущий студии Владимир Кобельков вместе с экспертами Александром Головко и Денисом Бойко обсудит все аспекты встречи во Вроцлаве. К слову, текстовая трансляция матча Украина – Франция состоится на сайте 24 Канала.

Как попасть на ЧМ-2026?