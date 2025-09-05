Вже 5 вересня збірна України проведе свій перший матч у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Франції, повідомляє 24 Канал.
Де покажуть гру?
Матч Україна – Франція онлайн буде показаний на території нашої держави. Офіційним транслятором зустрічей відбору на чемпіонат світу є платформа Megogo.
Подивитися матч кваліфікації на ЧС-2026 можна буде як в інтернеті, так і по телебаченню. У першому випадку пряма трансляція матчу Україна – Франція буде доступна на OTT-платформі Megogo за однією з наступних передплат:
- Оптимальна
- Спорт
- Максимальна
- MEGOPACK N+S
Також дивитися матч Україна – Франція онлайн безплатно можна буде на телеканалі Megogo СПОРТ, який доступний в етері Т2 та кабельних мережах.
Матч Україна – Франція розпочнеться 5 вересня о 21:45 за київським часом. Його прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. Етер же розпочнеться о 20:30.
Ведучий студії Володимир Кобельков разом із експертами Олександром Головком та Денисом Бойком обговорить усі аспекти зустрічі у Вроцлаві. До слова, текстова трансляція матчу Україна – Франція відбудеться на сайті 24 Каналу.
Як потрапити на ЧС-2026?
- Україна опинилась у кваліфікаційній групі D, де змагатиметься із Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Переможець групи потрапить на ЧС-2026 напряму.
- У свою чергу команда, що посяде друге місце, гратиме у плей-оф, де розіграють ще чотири путівки на турнір.
- Сам же чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.