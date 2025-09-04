Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед стартом отбора на чемпионат мира
- Сборная Украины сыграет первый матч квалификации ЧМ-2026 против Франции во Вроцлаве 5 сентября.
- За день до игры тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.
- Начало – в 18:45 по киевскому времени.
В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу во Вроцлаве сыграет первый поединок квалификации ЧМ-2026 против Франции. За день до игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет традиционную предматчевую пресс-конференцию.
Сборная Украины по футболу готовится к старту в отборе на чемпионат мира-2026. "Сине-желтые" уже 5 сентября сыграют против сборной Франции, сообщает 24 Канал.
Что скажет Ребров?
За день до игры во Вроцлаве наставник "сине-желтых" Сергей Ребров проведет пресс-конференцию. На ней тренер и один из игроков команды будут отвечать на вопросы от СМИ. Начало – 4 сентября в 18:45 по киевскому времени.
Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем Украина – Франция: смотреть видео
Перед этим с журналистами проведет встречу и тренер сборной Франции Дидье Дешам. Для опытного специалиста ЧМ-2026 станет последним турниром во главе "Ле Бле".
Пресс-конференция Дидье Дешама перед матчем Украина – Франция: смотреть видео
Матч Украина – Франция будет номинально домашним для "сине-желтых". Игра пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Арена Тарчински". Начало – 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Это будет стартовая игра квалификации на Мундиаль-2026. Украина попала в один квартет с Францией, Исландией и Азербайджаном.
Победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах за путевку.
Что известно о сборе национальной команды Украины:
- Сергей Ребров сначала вызвал 25 игроков в лагерь команды.
- Вне заявки оказались Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский и Александр Пихаленок.
- Позже в сборную Украины также вызвали Назара Волошина.
- Также из-за травм сборной Украины не помогут Андрей Лунин, Александр Тымчик, а также защитник Эвертона Виталий Миколенко.
- Им на замену в лагерь "сине-желтых" приехали Георгий Бущан, Богдан Михайличенко и Владислав Дубинчак.
- УАФ поставила перед Ребровым задачу – вывести сборную Украины на ЧМ-2026.