В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу во Вроцлаве сыграет первый поединок квалификации ЧМ-2026 против Франции. За день до игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Сборная Украины по футболу готовится к старту в отборе на чемпионат мира-2026. "Сине-желтые" уже 5 сентября сыграют против сборной Франции, сообщает 24 Канал.

Что скажет Ребров?

За день до игры во Вроцлаве наставник "сине-желтых" Сергей Ребров проведет пресс-конференцию. На ней тренер и один из игроков команды будут отвечать на вопросы от СМИ. Начало – 4 сентября в 18:45 по киевскому времени.

Перед этим с журналистами проведет встречу и тренер сборной Франции Дидье Дешам. Для опытного специалиста ЧМ-2026 станет последним турниром во главе "Ле Бле".

Матч Украина – Франция будет номинально домашним для "сине-желтых". Игра пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Арена Тарчински". Начало – 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Это будет стартовая игра квалификации на Мундиаль-2026. Украина попала в один квартет с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах за путевку.

Что известно о сборе национальной команды Украины: