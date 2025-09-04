У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу у Вроцлаві зіграє перший поєдинок кваліфікації ЧС-2026 проти Франції. За день до гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров проведе традиційну передматчеву пресконференцію.

Збірна України з футболу готується до старту у відборі на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" вже 5 вересня зіграють проти збірної Франції, повідомляє 24 Канал.

До теми Календар матчів України у відборі на ЧС-2026 з футболу

Що скаже Ребров?

За день до гри у Вроцлаві наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров проведе пресконференцію. На ній тренер та один з гравців команди відповідатимуть на питання від ЗМІ. Початок – 4 вересня о 18:45 за київським часом.

Пресконференція Сергія Реброва перед матчем Україна – Франція: дивитися відео

Перед цим із журналістами проведе зустріч і тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Для досвідченого спеціаліста ЧС-2026 стане останнім турніром на чолі "Ле Бле".

Пресконференція Дідьє Дешама перед матчем Україна – Франція: дивитися відео

Матч Україна – Франція буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Гра пройде у польському Вроцлаві на стадіоні "Арена Тарчінскі". Початок – 5 вересня о 21:45 за київським часом.

Читайте також Розбився в аварії та продався Росії: де зараз футболісти, які вивели Україну на ЧС-2006

Це буде стартова гра кваліфікації на Мундіаль-2026. Україна потрапила в один квартет із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці. Команда, що посяде друге місце, гратиме у стикових матчах за путівку.

Що відомо про збір національної команди України: