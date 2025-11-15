Украина – Исландия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва готовится к решающему матчу отбора на ЧМ-2026. Сборная Украины поспорит за второе место в группе с Исландией.

Поединок Украина – Исландия состоится в Варшаве на стадион "Легия" в воскресенье, 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Читайте также Сборная Украины потеряла лидера перед ключевой игрой отбора на ЧМ-2026

Кто будет транслировать матч Украина – Исландия?

Решающий матч для сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO на OTT-платформе. Трансляция будет доступна пользователям по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

На платформе MEGOGO посмотреть игру можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день события.

Кроме того, бесплатно поединок Украина – Исландия можно будет посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Комментаторами матча отбора на ЧМ-2026 непосредственно с арены в Варшаве будут работать Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. В 17:30 начнется предматчевая студия с ведущим Виталием Кравченко.

Экспертами станут Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Бывшие игроки сборной Украины разберут все самые горячие моменты ключевой игры.

Справка. По данным Transfermarkt, матч Украина – Исландия станет седьмым в истории противостояния обеих команд. Преимущество за "сине-желтыми": три победы, две ничьи и одно поражение.

Какова ситуация в группе D перед матчем Украина – Исландия?