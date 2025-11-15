Україна – Ісландія: де дивитися матч відбору на ЧС-2026

Команда Сергія Реброва готується до вирішального матчу відбору на ЧС-2026. Збірна України посперечається за друге місце у групі із Ісландією.

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіон "Легія" у неділю, 16 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Україна – Ісландія?

Вирішальний матч для збірної України у відборі на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі. Трансляція буде доступна користувачам за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

На платформі MEGOGO переглянути гру можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Крім того, безплатно поєдинок Україна – Ісландія можна буде переглянути на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Коментаторами матчу відбору на ЧС-2026 безпосередньо з арени у Варшаві будуть працювати Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко. О 17:30 розпочнеться передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком.

Експертами стануть Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Колишні гравці збірної України розберуть усі найгарячіші моменти ключової гри.

Довідка. За даними Transfermarkt, матч Україна – Ісландія стане сьомим в історії протистояння обох команд. Перевага за "синьо-жовтими": три перемоги, дві нічиї та одна поразка.

Яка ситуація в групі D перед матчем Україна – Ісландія?