Україна – Ісландія: де дивитися матч відбору на ЧС-2026
- Матч Україна – Ісландія відбудеться 16 листопада у Варшаві, його ексклюзивно транслюватиме MEGOGO на OTT-платформі.
- Збірна України бореться за друге місце у групі D, де Франція вже забезпечила собі пряму путівку на ЧС-2026.
Команда Сергія Реброва готується до вирішального матчу відбору на ЧС-2026. Збірна України посперечається за друге місце у групі із Ісландією.
Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіон "Легія" у неділю, 16 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Хто транслюватиме матч Україна – Ісландія?
Вирішальний матч для збірної України у відборі на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі. Трансляція буде доступна користувачам за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".
На платформі MEGOGO переглянути гру можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.
Крім того, безплатно поєдинок Україна – Ісландія можна буде переглянути на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.
Коментаторами матчу відбору на ЧС-2026 безпосередньо з арени у Варшаві будуть працювати Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко. О 17:30 розпочнеться передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком.
Експертами стануть Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Колишні гравці збірної України розберуть усі найгарячіші моменти ключової гри.
Довідка. За даними Transfermarkt, матч Україна – Ісландія стане сьомим в історії протистояння обох команд. Перевага за "синьо-жовтими": три перемоги, дві нічиї та одна поразка.
Яка ситуація в групі D перед матчем Україна – Ісландія?
- У квартеті D визначилася доля прямої путівки на ЧС-2026. Переможцем групи стала збірна Франції, яка у 5-му турі розгромила Україну з рахунком 4:0. Команда Дідьє Дешама набрала 13 балів та випереджає переслідувачів на шість очок.
- По сім залікових пунктів в Ісландії та України, які йдуть на другому та третьому місцях відповідно. "Вікінги" випереджають "синьо-жовтих" завдяки кращій різниці м'ячів.
- Команду Сергія Реброва у матчі проти ісландців влаштує лише перемога. У разі нічиєї або поразки друга сходинка дістанеться суперникам по відбору.