Украина – Исландия: кто покажет ключевой матч отбора на ЧМ-2026
- Матч Украина – Исландия состоится 16 ноября на стадионе "Легия" в Варшаве.
- Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
Уже 16 ноября сборная Украины проведет последний матч групповой стадии отбора на ЧМ-2026 по футболу. В решающем поединке команда Сергея Реброва сойдется с исландцами.
Лобовая игра Украины против Исландии состоится на стадионе "Легия" в Варшаве (Польша). Номинально "домашняя" встреча команды Сергея Реброва начнется – в 19:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.
Стоит внимания Должны быть более агрессивными: что сказал Ребров перед решающей игрой против Исландии
Где посмотреть матч Украина – Исландия?
Обе сборные еще находятся в борьбе за второе место в квартете D.
Уже традиционно поединок главной команды страны можно будет посмотреть благодаря медиасервису MEGOGO на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Кроме этого, матч Украина – Исландия можно посмотреть бесплатно на телеканале 2MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.
Комментаторами противостояния Украина – Исландия станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Они будут работать непосредственно со стадиона Варшавы. Предшествовать ключевому поединку группы D будет предматчевая студия, которая возьмет свое начало в 17:30 (по Киеву). Ведущим студии будет Виталий Кравченко. Ему компанию составят приглашенные гости – бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
Посмотреть встречу на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день матча.
Что известно вокруг матча Украина – Исландия?
У обеих сборных по 7 набранных баллов, но Исландия находится выше в квартете D благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
"Викингов", которые идут вторыми, устраивает даже ничья в матче против Украины. Зато команде Реброва нужно только побеждать исландцев.
К сожалению, из-за травмы участие в этом матче не примет полузащитник Бенфики Георгий Судаков.
Перед поединком главный тренер Исландии Арнар Гуннлаугссон в предматчевой пресс-конференции, которую транслировали на ютуб-канале УАФ, сделал дерзкое заявление относительно забитых голов Украины в первом поединке (3:5). Коуч "викингов" заявил, что пропущенные от Украины мячи в их предыдущем противостоянии случаются раз в 1000 лет.