"Сине-желтым" нужно обязательно побеждать Исландию, чтобы получить право сыграть в плей-офф квалификации на чемпионат мира. По мнению Александра Кучера, команде Сергея Реброва вполне по силам выполнить поставленную задачу, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Какой счет в матче Украина – Исландия спрогнозировал Кучер?

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины выделил командную игру сборной Исландии, которая умеет хорошо защищаться и опасно атаковать. Это подтвердила первая игра соперников в Рейкьявике.

Они создали нам проблемы в первом матче. Результат тогда был в нашу пользу, но их команда выглядела очень неплохо. И с французами они тоже сыграли хорошо. Поэтому легкой прогулки не будет, это сто процентов. Все понимают судьбу этого матча. Исландцы тоже – это для них шанс попасть на чемпионат мира, они будут отдавать все,

– заметил Кучер.

Конечный результат матча во многом будет зависеть от игры лидеров сборной Украины. Большую роль может сыграть быстрый гол, который придаст уверенности нашим футболистам.

Напоследок Кучер спрогнозировал счет матча в Варшаве.

Конечно, победа Украины. Где-то 3:1. Я так считаю. Надеюсь на это,

– сказал Кучер.

Напомним, что матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября. Игра на варшавском стадионе "Легия" начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как сборная Украины ранее играла против Исландии?