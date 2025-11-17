Руки Трубина под защиту ЮНЕСКО: как фанаты отреагировали на победу сборной Украины над Исландией

В воскресенье, 16 ноября, состоялись матчи отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Украины встречалась с Исландией.

Команды в очном противостоянии боролись за путевку в раунд плей-офф квалификации. "Сине-желтых" устраивала только победа, пишет 24 Канал.

Как Украина победила Исландию?

И подопечные Сергея Реброва смогли достичь своего. Они давили на исландцев в течение всего матча и это принесло свой результат в конце встречи.

На 83-й минуте голом отметился Александр Зубков, а уже в компенсированное время точку в поединке поставил Алексей Гуцуляк. Поэтому сборная Украины одержала победу со счетом 2:0 и осталась в борьбе за выход на чемпионат мира.

Как всегда, матч "сине-желтых" привлек внимание большого количества фанатов к своим экранам, которые болели за национальную команду. В течение игры и после финального свистка они эмоционально реагировали на события на поле и делились ими в сети.

Как фаны реагируют на результат игры Украина – Исландия?

Традиционно комментаторы разделились на два лагеря – одни радовались победе, а другие же критиковали. Однако на этот раз подавляющее большинство было в эйфории.

Актер Евгений Янович отметил эмоциональность Сергея Реброва, который очень радовался голам команды. Он поделился воспоминаниями из детства и поздравил всех с победой в соцсети Threads.

В 1999 году моим любимым футболистом был Ребров. Первая моя футболка РЕБРОВ с числом 11 на спине с Динамо и надписью "проминвестбанк". Но через месяц после ее покупки Ребров перешел в Тоттенхэм. Но сейчас о другом. Я всегда помню, как Ребров-футболист искренне радовался голам, бегая с руками перед собой. Сегодня я впервые увидел такую же его радость тренером сборной. С победой всех нас,

– написал Янович.

В то же время Вадим Житник остался не в восторге от выступления сборной. Он считает, что с такой игрой ей нечего делать на чемпионате мира.

"С такой игрой теперь будем позориться еще и в плей-офф Чемпионата мира-2026", – написал фотограф.

Однако такое мнение было непопулярным. Под заметкой немало пользователей расхвалили сборную Украины за игру.

Остроумно на выступление Анатолия Трубина отреагировал стендапер Антон Тимошенко. Он был в восторге от игры вратаря Бенфики, который спас команду чудо-сейвом во втором тайме еще при счете 0:0.

Руки Трубина под защиту ЮНЕСКО,

– написал комик.

А офицер Михаил Будурович отметил драматургию отборочного цикла сборной Украины и матча с Исландией, в частности. Он сравнил Сергея Реброва с Кристофером Ноланом.

Известный учитель-блогер Руслан Игоревич отметил роль сборной Украины в жизни страны. Он заявил, что это именно та команда, которая объединяет всех.

Я болею за сборную сколько помню. С детства смотрел с отцом и дедом. Потом с друзьями и учениками. Это то, что объединяет. Не важно интересуется ли человек сильно футболом. Все равно он будет болеть за сборную,

– написал Цыганков.

Также немало болельщиков просто делились своим счастьем. Они благодарили команду за пережитые положительные эмоции, которых сейчас так не хватает нашей стране.

САНЯ и Лёха, я хочу от вас детей.

Завтра не смогу говорить. Кричала так, как будто меня слышал Гуцуляк или Зубков, но соседи точно слышали.

Все молодцы, но если бы не Трубин и его фантастические сейвы, в первую очередь, то могло бы и не быть такого результата! СТЕНА ОДНОЗНАЧНО.

Я уже успела забыть, какой это кайф, когда побеждает твоя команда обожаю футбол за эти эмоции, всем завтра выходной!

И, конечно же, было много мемов, немало из которых традиционно сделал "Брутальный футбол". Админы известного паблика к тому же заявили, что теперь "Сергей Ребров имеет право зайти в каждую хату пипивасника и дать леща".

Мемы после матча Украина – Исландия

Что означает победа Украины над Исландией?