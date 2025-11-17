Руки Трубіна під захист ЮНЕСКО: як фанати відреагували на перемогу збірної України над Ісландією

У неділю, 16 листопада, відбулися матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них збірна України зустрічалася з Ісландією.

Команди в очному протистоянні боролися за путівку в раунд плейоф кваліфікації. "Синьо-жовтих" влаштовувала тільки перемога, пише 24 Канал.

Як Україна перемогла Ісландію?

І підопічні Сергія Реброва змогли досягнути свого. Вони тиснули на ісландців протягом всього матчу й це принесло свій результат наприкінці зустрічі.

На 83-й хвилині голом відзначився Олександр Зубков, а вже в компенсований час крапку в поєдинку поставив Олексій Гуцуляк. Тож збірна України здобула перемогу з рахунком 2:0 і залишилася в боротьбі за вихід на чемпіонат світу.

Як завжди, матч "синьо-жовтих" привернув увагу великої кількості фанатів до своїх екранів, які вболівали за національну команду. Протягом гри та після фінального свистка вони емоційно реагували на події на полі й ділилися ними в мережі.

Як фани реагують на результат гри Україна – Ісландія?

Традиційно коментатори розділилися на два табори – одні тішилися перемозі, а інші ж критикували. Проте цього разу переважна більшість була в ейфорії.

Актор Євген Янович відзначив емоційність Сергія Реброва, який дуже радів голам команди. Він поділився спогадами з дитинства та привітав усіх з перемогою у соцмережі Threads.

В 1999 році моїм улюбленим футболістом був Ребров. Перша моя футболка РЕБРОВ з числом 11 на спині з Динамо та написом "промінвестбанк". Але через місяць після її покупки Ребров перейшов в Тоттенгем. Та зараз про інше. Я завжди памʼятаю, як Ребров-футболіст щиро радів голам, біжучи з руками перед собою. Сьогодні я вперше побачив таку ж його радість тренером збірної. З перемогою всіх нас,

– написав Янович.

Водночас Вадим Житник залишився не в захваті від виступу збірної. Він вважає, що з такою грою їй нічого робити на чемпіонаті світу.

"З такою грою тепер будемо позоритися ще й у плейоф Чемпіонату світу-2026", – написав фотограф.

Проте така думка була непопулярною. Під дописом чимало користувачів розхвалили збірну України за гру.

Дотепно на виступ Анатолія Трубіна відреагував стендапер Антон Тимошенко. Він був у захваті від гри воротаря Бенфіки, який врятував команду диво-сейвом у другому таймі ще за рахунку 0:0.

Руки Трубіна під захист ЮНЕСКО,

– написав комік.

А офіцер Михайло Будурович відзначив драматургію відбіркового циклу збірної України та матчу з Ісландією, зокрема. Він порівняв Сергія Реброва з Крістофером Ноланом.

Відомий вчитель-блогер Руслан Ігорович відзначив роль збірної України в житті країни. Він заявив, що це саме та команда, яка об'єднує всіх.

Я вболіваю за збірну скільки памʼятаю. З малечку дивився з батьком та дідом. Потім з друзями та учнями. Це те, що обʼєднує. Не важливо чи цікавиться людина сильно футболом. Все одно вона буде вболівати за збірну,

– написав Циганков.

Також чимало вболівальників просто ділилися своїм щастям. Вони дякували команді за пережиті позитивні емоції, яких наразі так не вистачає нашій країні.

САНЯ і ЛЬОХА, я хочу від вас дітей.

Завтра не зможу говорити. Кричала так, наче мене чув Гуцуляк чи Зубков, але сусіди точно чули.

Всі молодці, але якби не Трубін і його фантастичні сейви, в першу чергу, то могло б і не бути такого результату! СТІНА ОДНОЗНАЧНО.

Я вже встигла забути, який це кайф, коли перемагає твоя команда обожнюю футбол за ці емоції, всім завтра вихідний!

І, звісно ж, було багато мемів, чимало з яких традиційно зробив "Брутальний футбол". Адміни відомого пабліка до того ж заявили, що тепер "Сергій Ребров має право зайти в кажду хату підпивасника та дати ляща".

