"Забыл" о ВСУ: Ребров поблагодарил Зеленского и Ермака после победы Украины над Исландией

Сборная Украины выполнила первую задачу в квалификации на чемпионат мира. Подопечные Сергея Реброва вышли в раунд плей-офф из группы.

В решающем матче квартета наша команда вырвала победу над Исландией (2:0). После встречи Ребров у себя на странице в инстаграм прокомментировал успех команды, сообщает 24 Канал.

Что сказал Ребров?

Главный тренер после победы над Исландией отметил важную роль фанатов в поддержке команды. Также Ребров поблагодарил и СМИ, которые на протяжении отбора часто резко и негативно высказывались о команде.

Хочу искренне поблагодарить всех украинцев! Сегодняшняя победа – это не просто результат. Это ваша вера, эмоции, голоса, которые мы чувствуем независимо от того, где играем. Мы всегда говорим с ребятами в раздевалке, что когда за нами страна, мы не имеем права играть иначе. Спасибо журналистам и всем, кто критиковал нас честно и по сути,

– пишет тренер.

Отдельно наставник решил выделить главу государства Владимира Зеленского и его Офис Президента. Интересно, что руководителем последнего является Андрей Ермак, который является кумом Сергея Станиславовича.

Отдельная благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису Президента. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку. Не в больших словах, а в конкретных действиях. Вашу поддержку чувствует вся команда. Это очень важно чувствовать, что именно сейчас мы все как одно целое. Все вместе мы Единая Украина. Все вместе мы сильнее и готовы достигать больших целей,

– резюмировал Ребров.

Эти слова тренера вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые не поддержали это обращение к Президенту и его Офису. Другие же обратили внимание, что Сергей Станиславович проигнорировал ВСУ и украинских воинов.

К слову, на общей пресс-конференции Ребров также поблагодарил журналистов за хейт в сторону команды. Он признался, что критика мотивировала игроков на достижение результата.

Мне кажется, что на этот раз журналисты работали как мотиваторы. Такой был ажиотаж – и хейт, и много сообщений. Футболисты все это читают. Возможно, они были на что-то обижены. Или наоборот хотели доказать, что эта сборная имеет шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам, что помогли,

– передает слова Реброва сайт УАФ.

Справка. Отметим, что Сергей Станиславович работает в национальной команде с июня 2023 года. За это время он провел 32 матча, в которых оформил 15 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

Что дальше для сборной Украины?