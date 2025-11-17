"Забув" про ЗСУ: Ребров подякував Зеленському та Єрмаку після перемоги України над Ісландією

Збірна України виконала перше завдання у кваліфікації на чемпіонат світу. Підопічні Сергія Реброва вийшли в раунд плей-оф із групи.

У вирішальному матчі квартету наша команда вирвала перемогу над Ісландією (2:0). Після зустрічі Ребров у себе на сторінці в інстаграм прокоментував успіх команди, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Ребров?

Головний тренер після перемоги над Ісландією відзначив важливу роль фанатів у підтримці команди. Також Ребров подякував і ЗМІ, які впродовж відбору часто різко та негативно висловлювались про команду.

Хочу щиро подякувати всім українцям! Сьогоднішня перемога – це не просто результат. Це ваша віра, емоції, голоси, які ми відчуваємо незалежно від того, де граємо. Ми завжди говоримо з хлопцями в роздягальні, що коли за нами країна, ми не маємо права грати інакше. Дякую журналістам і всім, хто критикував нас чесно і по суті,

– пише тренер.

Окремо наставник вирішив виділити голову держави Володимира Зеленського та його Офіс Президента. Цікаво, що керівником останнього є Андрій Єрмак, який є кумом Сергія Станіславовича.

Окрема подяка Президенту України Володимиру Зеленському та Офісу Президента. Ми постійно відчуваємо вашу підтримку. Не у великих словах, а в конкретних діях. Вашу підтримку відчуває вся команда. Це дуже важливо відчувати, що саме зараз ми всі як одне ціле. Всі разом ми Єдина Україна. Всі разом ми сильніші і готові досягати великих цілей,

– резюмував Ребров.

Ці слова тренера викликали неоднозначну реакцію в коментарях. Дехто не підтримав це звернення до Президента та його Офісу. Інші ж звернули увагу, що Сергій Станіславович проігнорував ЗСУ та українських воїнів.

До слова, на загальній пресконференції Ребров також подякував журналістам за хейт у бік команди. Він зізнався, що критика мотивувала гравців на досягнення результату.

Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж – і хейт, і багато дописів. Футболісти все це читають. Можливо, вони були на щось ображені. Або навпаки хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли,

– передає слова Реброва сайт УАФ.

Довідка. Відзначимо, що Сергій Станіславович працює у національній команді з червня 2023 року. За цей час він провів 32 матчі, в яких оформив 15 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок.

Що далі для збірної України?