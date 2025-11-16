Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины завершила выступления на групповой стадии квалификации ЧМ-2026. В последнем матче 2025 года команда Сергея Реброва сыграла против Исландии.

Команду Сергея Реброва в матче против Исландии устраивала только победа. Поэтому поединок в Варшаве стал моментом истины для сборной Украины в отборе на ЧМ-2026, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Украина – Исландия?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров по сравнению с предыдущим матчем против Франции провел большую ротацию состава. С первых минут начали игру Ванат, Цыганков и Зубков.

Однако ставка на быстрый гол не сработала. Игроки атаки "сине-желтых" ошибались на завершающей стадии. Лучший шанс открыть счет в матче упустил на 24-й минуте Виктор Цыганков. Вингер Жироны пробил с линии штрафной, но мяч попал в перекладину.

Исландцы тоже не отсиживались в обороне. Особенно опасными были стандарты в исполнении "викингов". Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло стадиона в Варшаве.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Исландия не рисковала, сконцентрировавшись на надежной игре в защите. Зато украинцы искали пути к воротам соперника.

На 62-й минуте Зубков проверил реакцию голкипера исландцев, но Олафссон творил чудеса в рамке. Через несколько минут Цыганков хитрым ударом пробил в девятку, однако вратарь сборной Исландии отвел угрозу.

За 9 минут до конца основного времени Роман Яремчук, который вышел на замену во втором тайме, дважды в упор расстреливал ворота Исландии. Однако мяч упорно не шел в ворота.

И все же невероятное давление на ворота Исландии принесло результат. На 83-й минуте после розыгрыша углового Зубков головой переправил мяч в ворота Исландии.

Все вопросы о победителе в матче поставил Алексей Гуцуляк, который с помощью рикошета поставил точку в матче.

До финального свистка счет не изменился. Украина одержала победу 2:0, которая позволила выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Украина – Исландия 2:0

Гол: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Видеообзор матча Украина – Исландия

Как Украина провела отбор на ЧМ-2026?