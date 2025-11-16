Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026

Збірна України завершила виступи на груповій стадії кваліфікації ЧС-2026. У останньому матчі 2025 року команда Сергія Реброва зіграла проти Ісландії.

Команду Сергія Реброва у матчі проти Ісландії влаштовувала лише перемога. Тож поєдинок у Варшаві став моментом істини для збірної України у відборі на ЧС-2026, пише 24 Канал.

Як завершився матч Україна – Ісландія?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у порівнянні з попереднім матчем проти Франції провів велику ротацію складу. З перших хвилин розпочали гру Ванат, Циганков та Зубков.

Проте ставка на швидкий гол не спрацювала. Гравці атаки "синьо-жовтих" хибили на завершальній стадії. Найкращий шанс відкрити рахунок у матчі втратив на 24-й хвилині Віктор Циганков. Вінгер Жирони пробив з лінії штрафного майданчика, але м'яч влучив у поперечину.

Ісландці теж не відсиджувалися в обороні. Особливо небезпечними були стандарти у виконанні "вікінгів. Втім, на перерву команди пішли з нулями на табло стадіону у Варшаві.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Ісландія не ризикувала, сконцентрувавшись на надійній грі в захисті. Натомість українці шукали шляхи до воріт суперника.

На 62-й хвилині Зубков перевірив реакцію голкіпера ісландців, але Олафссон творив дива у рамці. Через кілька хвилин Циганков дотепним ударом пробив у дев'ятку, проте воротар збірної Ісландії відвів загрозу.

За 9 хвилин до кінця основного часу Роман Яремчук, який вийшов на заміну в другому таймі, двічі впритул розстрілював ворота Ісландії. Проте м'яч вперто не йшов у ворота.

Та все ж неймовірний тиск на ворота Ісландії приніс результат. На 83-й хвилині після розіграшу кутового Зубков головою переправив м'яч у ворота Ісландії.

Усі питання про переможця в матчі поставив Олексій Гуцуляк, який за допомогою рикошету поставив крапку в матчі.

До фінального свистка рахунок не змінився. Україна здобула перемогу 2:0, яка дозволила вийти у плей-оф відбору на ЧС-2026.

Україна – Ісландія 2:0

Гол: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Відеоогляд матчу Україна – Ісландія

Як Україна провела відбір на ЧС-2026?