Переплюнул Кварцяного: известный комментатор выложил взрывное видео перед матчем Украина – Исландия

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины сыграет против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу. Это будет ключевая игра для обеих национальных команд, которые борются за вторую позицию в квартете D.

За день до матча известный комментатор Роман Бебех выложил эмоциональный ролик в своем профиле в инстаграме. Журналист вложил в видео все, что можно услышать от болельщиков до и после матчей сборной Украины по футболу, пишет 24 Канал.

Что Бебех сказал перед матчем Украина – Исландия?

В начале видео Бебех в стиле бывшего наставника Шахтера и Динамо Мирчи Луческу бросил шапку на землю, начав взрывной спич к команде.

Не подбирал слов перед решающим матчем Украина – Исландия. Или чемпионат мира или.... А что бы вы добавили если бы прорвались в раздевалку перед игрой?

– написал Бебех.

Видео от Бебеха перед матчем Украина – Исландия

В комментариях под роликом бывший игрок сборной Украины Евгений Селин заметил, что Бебех выдал лучший спич, чем одиозный наставник Виталий Владимирович Кварцяный.

"Виталий Владимирович отдыхает", – написал Селин.

Что известно вокруг матча Украина – Исландия?