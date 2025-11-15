Переплюнул Кварцяного: известный комментатор выложил взрывное видео перед матчем Украина – Исландия
- В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины сыграет против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу.
- Комментатор Роман Бебех выложил эмоциональный ролик в своем профиле в инстаграме перед матчем.
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины сыграет против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу. Это будет ключевая игра для обеих национальных команд, которые борются за вторую позицию в квартете D.
За день до матча известный комментатор Роман Бебех выложил эмоциональный ролик в своем профиле в инстаграме. Журналист вложил в видео все, что можно услышать от болельщиков до и после матчей сборной Украины по футболу, пишет 24 Канал.
Что Бебех сказал перед матчем Украина – Исландия?
В начале видео Бебех в стиле бывшего наставника Шахтера и Динамо Мирчи Луческу бросил шапку на землю, начав взрывной спич к команде.
Не подбирал слов перед решающим матчем Украина – Исландия. Или чемпионат мира или.... А что бы вы добавили если бы прорвались в раздевалку перед игрой?
– написал Бебех.
Видео от Бебеха перед матчем Украина – Исландия
В комментариях под роликом бывший игрок сборной Украины Евгений Селин заметил, что Бебех выдал лучший спич, чем одиозный наставник Виталий Владимирович Кварцяный.
"Виталий Владимирович отдыхает", – написал Селин.
Что известно вокруг матча Украина – Исландия?
Украина и Исландия борются за второе место в квартете D. У обеих сборных по 7 баллов. Сейчас команда Сергея Реброва идет третьей, из-за худшей статистики забитых и пропущенных голов.
Отметим, что первая игра в рамках 3-го тура отбора на ЧМ-2026 Украина переиграла Исландию со счетом 5:3.
Главный тренер исландской сборной Арнар Гуннлаугссон заявил, что пропущенные мячи в первом матче против "сине-желтых" случаются раз в 1000 лет.
Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции, которую транслировал ютуб-канал УАФ, рассказал, как нужно играть его команде, чтобы победить. Коуч отметил агрессивности, подборах и быстрых атаках.
Напомним, что Украине нужно только побеждать исландцев. Зато "викингов" устроит даже ничья.