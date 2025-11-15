Переплюнув Кварцяного: відомий коментатор виклав вибухове відео перед матчем Україна – Ісландія

У неділю, 16 листопада, збірна України зіграє проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Це буде ключова гра для обох національних команд, які борються за другу позицію у квартеті D.

За день до матчу відомий коментатор Роман Бебех виклав емоційний ролик у своєму профілі в інстаграмі. Журналіст вклав у відео усе, що можна почути від уболівальників до та після матчів збірної України з футболу, пише 24 Канал.

Що Бебех сказав перед матчем Україна – Ісландія?

На початку відео Бебех у стилі колишнього наставника Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу кинув шапку на землю, розпочавши вибуховий спіч до команди.

Не підбирав слів перед вирішальним матчем Україна – Ісландія. Або чемпіонат світу або…. А що б ви додали якби прорвались в роздягальню перед грою?

– написав Бебех.

Відео від Бебеха перед матчем Україна – Ісландія

У коментарях під роликом колишній гравець збірної України Євген Селін зауважив, що Бебех видав кращий спіч, аніж одіозний наставник Віталій Володимирович Кварцяний.

"Віталій Володимирович відпочиває", – написав Селін.

Що відомо навколо матчу Україна – Ісландія?