За день до матчу відомий коментатор Роман Бебех виклав емоційний ролик у своєму профілі в інстаграмі. Журналіст вклав у відео усе, що можна почути від уболівальників до та після матчів збірної України з футболу, пише 24 Канал.
Що Бебех сказав перед матчем Україна – Ісландія?
На початку відео Бебех у стилі колишнього наставника Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу кинув шапку на землю, розпочавши вибуховий спіч до команди.
Не підбирав слів перед вирішальним матчем Україна – Ісландія. Або чемпіонат світу або…. А що б ви додали якби прорвались в роздягальню перед грою?
– написав Бебех.
Відео від Бебеха перед матчем Україна – Ісландія
У коментарях під роликом колишній гравець збірної України Євген Селін зауважив, що Бебех видав кращий спіч, аніж одіозний наставник Віталій Володимирович Кварцяний.
"Віталій Володимирович відпочиває", – написав Селін.
Що відомо навколо матчу Україна – Ісландія?
Україна та Ісландія борються за друге місце у квартеті D. В обох збірних по 7 балів. Наразі команда Сергія Реброва йде третьою, через гіршу статистику забитих та пропущених голів.
Відзначимо, що перша гра у рамках 3-го туру відбору на ЧС-2026 Україна переграла Ісландію з рахунком 5:3.
Головний тренер ісландської збірної Арнар Гуннлаугссон заявив, що пропущені м'ячі у першому матчі проти "синьо-жовтих" трапляються раз на 1000 років.
Сергій Ребров на передматчевій пресконференції, яку транслював ютуб-канал УАФ, розповів, як потрібно грати його команді, аби перемогти. Коуч наголосив на агресивності, підборах та швидких атаках.
Нагадаємо, що Україні потрібно лише перемагати ісландців. Натомість "вікінгів" влаштує навіть нічия.