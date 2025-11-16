Самый важный гол в карьере: видео, как Зубков забивал Исландии

Национальная сборная Украины победила Исландию в последнем матче отбора на ЧМ-2026. Переломным моментом в поединке стал гол вингера "сине-желтых" Александра Зубкова.

Подопечные Сергея Реброва долго не могли размочить счет в матче с Исландией. В воротах соперника чудеса творил голкипер Элиас Олафссон, сообщает 24 Канал.

Как Зубков забил важный гол за сборную Украины?

Паритет на поле сохранялся до 83-й минуты встречи. Переломный момент произошел во время розыгрыша углового. После подачи Цыганкова от флажка, мяч головой перебросил на дальнюю стойку Гуцуляк, где одиноко остался Зубков. Александр не растерялся и точным ударом в противоход голкиперу отправил мяч в ворота.

Видео гола Зубкова

В компенсированное время Алексей Гуцуляк поставил финальную точку в поединке. В итоге сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Сколько голов забил за сборную Зубков?