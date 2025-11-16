Найважливіший гол у кар'єрі: відео, як Зубков забивав Ісландії
- Національна збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:0 у відборі на ЧС-2026 завдяки голам Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка.
- Олександр Зубков забив свій третій гол за збірну України, який став вирішальним у матчі з Ісландією.
Національна збірна України перемогла Ісландію в останньому матчі відбору на ЧС-2026. Переломним моментом у поєдинку став гол вінгера "синьо-жовтих" Олександра Зубкова.
Підопічні Сергія Реброва довго не могли розмочити рахунок у матчі з Ісландією. У воротах суперника дива творив голкіпер Еліас Олафссон, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026
Як Зубков забив важливий гол за збірну України?
Паритет на полі зберігався до 83-ї хвилини зустрічі. Переломний момент стався під час розіграшу кутового. Після подачі Циганкова від прапорця, м'яч головою перекинув на дальню стійку Гуцуляк, де самотньо залишився Зубков. Олександр не розгубився і точним ударом у протихід голкіперу відправив м'яч у ворота.
Відео голу Зубкова
У компенсований час Олексій Гуцуляк поставив фінальну крапку у поєдинку. У підсумку збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:0 та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026.
Скільки голів забив за збірну Зубков?
- Вихованець донецького Шахтаря Олександр Зубков дебютував за збірну України 7 жовтня 2020 році у товариському матчі проти Франції (1:7). На той момент футболісту було 24 роки.
- За даними Transfermarkt, у складі головної команди України Зубков зіграв 43 матчі, у яких забив 3 голи. Свій перший м'яч за збірну України Олександр забив у товариському матчі проти Північної Ірландії (1:0) у 2021 році.
- Вдруге за "синьо-жовтих" Зубков відзначився у ворота Вірменії (5:0) у Лізі націй в 2022 році. Проте найважливіший наразі гол 29-річний вінгер забив у матчі з Ісландією.